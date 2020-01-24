河畔花園上車盤實呎重返2萬 青衣邨164呎蚊型戶 實呎逼1.6萬破頂

明報記者 張允亭

河畔花園近月呎價徘徊於1.7萬元至1.8萬元水平，最新就有2房單位呎價重上2萬元關口。市場消息指出，河畔花園E座中層3室，實用面積242方呎，屬2房間隔，新近以488萬元成交，實呎20165元，呎價為屋苑標準單位相隔4個月後，再次重上2萬元大關。資料顯示，屋苑A座同類低層8室，實用面積242方呎，曾於上月中以446萬元易手，成交實呎曾低見18430元，即現時已反彈近一成。原業主2016年12月以377萬元購入，持貨逾3年，帳面獲利111萬元或29%。

河畔花園實呎反彈近一成

此外，青衣公屋青衣邨亦新近錄得一宗迷你戶破頂成交。市場消息指出，青衣邨宜逸樓高層7室，實用面積164方呎，屬開放式間隔，新近於自由市場以260萬元沽出，實呎15,854元，呎價創屋邨新高。資料顯示，對上紀錄同為宜逸樓高層7室，曾於2018年4月以208萬元易手，實呎12,683元，即新成交將紀錄再推高3171元或25%。原業主2001年以7.33萬元(未補地價)購入，持貨19年，料連同補地價金額計仍獲利豐厚。

海翩匯開放式戶580萬 實呎2.1萬雙破頂

另外，將軍澳海翩匯新近有開放式單位以同類新高價易手。利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇指出，海翩匯3座高層H室，實用面積271方呎，屬開放式間隔，原業主最初叫價600萬元放盤，其後累減20萬元或3%後，新近以580萬元成交，實呎21402元，成交價及呎價均創屋苑同類新高。原業主2016年350萬元一手購入，持貨4年，帳面獲利230萬元或66%。

「港島‧東18」兩房820萬 9年實蝕一成

另一邊廂，市區上車盤則仍錄得個別蝕讓成交。西灣河港島‧東18有2房單位業主新近以低於購入價沽貨離場。市場消息指，港島．東18高層A室，實用面積475方呎，屬2房間隔，原業主最初叫價920萬元放售，經買賣雙方議價後，減價100萬元11%，新近以市價820萬元獲上車客承接，實呎17,263元。原業主2011年7月869萬元購入，持貨約9年，帳面蝕讓49萬元或6%，若連同稅項及其他使費計，估計實際蝕約90萬元或10%。