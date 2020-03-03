湯文亮：局部復工是火力探索

事實上，這個反彈現象是投資者對股市的一次火力探索，如果未能逆轉大市形勢，股市在技術反彈之後將繼續「沉淪」，投資者的損失亦有限，不過，投資者是不會撤退的，他們會在適當時候作出另一次投資，另外一次火力探索，造成另外一次技術反彈，最後，股市始終會調頭回升，投資者的利潤很多都是來自火力探索的。

須在抗疫保經濟取平衡

香港受到新型冠狀病毒肺炎影響，不少公務員要在家工作，事實上有一些工作在家裏是不能做到，一定要回到工作崗位上，昨日公務員局部復工，有人話復工增加風險，鬼唔知阿媽係女人，復工一定會增加風險，唔通永遠都留在家中工作，而事實上局部復工是一次火力探索，如果情况不理想便會立刻叫停，甚至部分公務員回復家居工作，如果情况無繼續轉壞，政府將逐漸回復正常至全面復工，如果不作出火力探索，公務員又怎能夠全面回復正常工作。

其實局部封關亦是一個火力探索，新冠肺炎疫情開始時，政府在不少人要求下仍然不肯全面封關，因為不知道全面封關對香港有何影響，又是否能夠承受，只能夠局部封關作為火力探索，香港能夠承受才提升至接近全面封關，老實說，封關一定可以減低確診人數，但對香港的經濟造成重大傷害，甚至會去到不能挽救的地步，所以，無論封關，解除封關，家居工作以至復工，都要步步為營，在適當時候做火力探索，社會能夠承受才做下一步，減少疫情對社會造成的震盪。

封關停工已削港競爭力

我認為香港政府夠膽封關，亦應該夠膽復工，明知道復工之後確診人數可能會上升，甚至會出現更多確診族群，但一定要復工，如果不夠膽在適當時候做火力探索，會削弱香港競爭力，甚至連金融中心地位亦不保。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]