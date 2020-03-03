經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：局部復工是火力探索

【明報專訊】每一次股市大跌之後，一定會出現反彈，大家都會叫這是「技術反彈」，我認為叫法不太正確，究竟「技術」代表什麼？是什麼技術，專家非常吝嗇，不願意將事實說出來，求其叫技術反彈便可以蒙混過去。其實，所謂技術反彈是有一些投資者覺得股價跌到非常吸引而作出小額投資，結果出現的一個反彈現象。

事實上，這個反彈現象是投資者對股市的一次火力探索，如果未能逆轉大市形勢，股市在技術反彈之後將繼續「沉淪」，投資者的損失亦有限，不過，投資者是不會撤退的，他們會在適當時候作出另一次投資，另外一次火力探索，造成另外一次技術反彈，最後，股市始終會調頭回升，投資者的利潤很多都是來自火力探索的。

須在抗疫保經濟取平衡

香港受到新型冠狀病毒肺炎影響，不少公務員要在家工作，事實上有一些工作在家裏是不能做到，一定要回到工作崗位上，昨日公務員局部復工，有人話復工增加風險，鬼唔知阿媽係女人，復工一定會增加風險，唔通永遠都留在家中工作，而事實上局部復工是一次火力探索，如果情况不理想便會立刻叫停，甚至部分公務員回復家居工作，如果情况無繼續轉壞，政府將逐漸回復正常至全面復工，如果不作出火力探索，公務員又怎能夠全面回復正常工作。

其實局部封關亦是一個火力探索，新冠肺炎疫情開始時，政府在不少人要求下仍然不肯全面封關，因為不知道全面封關對香港有何影響，又是否能夠承受，只能夠局部封關作為火力探索，香港能夠承受才提升至接近全面封關，老實說，封關一定可以減低確診人數，但對香港的經濟造成重大傷害，甚至會去到不能挽救的地步，所以，無論封關，解除封關，家居工作以至復工，都要步步為營，在適當時候做火力探索，社會能夠承受才做下一步，減少疫情對社會造成的震盪。

封關停工已削港競爭力

我認為香港政府夠膽封關，亦應該夠膽復工，明知道復工之後確診人數可能會上升，甚至會出現更多確診族群，但一定要復工，如果不夠膽在適當時候做火力探索，會削弱香港競爭力，甚至連金融中心地位亦不保。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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