經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：港府要救市 交易所繼續無情DQ

【明報專訊】周六那天，我到政府總部拍了一條短片，有讀者留言說﹕「大師要做埋實地記……到底係有幾得閒……。」當然得閒啦，因為在這個瘟疫時代，還有什麼嘢可以做呢？

不過，實際上，這是應朋友所邀，皆因我本來是去福臨門拍片，誰知搞錯了時間，無嘢做，唯有去政府總部走番轉啦！

話說周融個侄女周巧兒，就是感染到肺炎的那個富婆馬主，曾經去過福臨門，所以福記就要消毒。要知道，福臨門的老闆五哥是長期輸錢給我的弟腳，太子爺Duncan則是我十多年的好朋友，所以咪去幫他拍番條片囉！

話時話，我的司機說，周巧兒是有潔癖的人，不知為什麼會染上了肺炎，證明這個病毒防不勝防。這正如福臨門乾淨到大劉都幫襯，但客人上門染了病，又有乜辦法呢？完全是無妄之災。

餐飲生意淡薄 非戰之罪

幾年前福臨門注入了華人飲食（8272），現時其股票正被DQ，但不知福臨門業務究竟是否仍在上市公司內。但話時話，今時今日，生意淡薄，當局還在肆意DQ上市公司，究竟還有沒有人性呢？政府所謂的支持商業，又究竟是什麼意思呢？

回想起2003年，當局對於上市公司，還是有情有義的，認為這是不可抗力，給予了很多寬限，但現在，瘟疫當前，還全無人性。我都好想問問，現在政府都說飲食業是重災區，GEM上市委員會的成員，對於飲食業在疫情的苦况，究竟有沒有一絲同情之心，是不是和政府搞作對呢？

[周顯 投資二三事]

上 / 下一篇新聞

港1月零售挫兩成 業界冀減租半年 政府：2月旅業停頓情况更嚴峻
港1月零售挫兩成 業界冀減租半年 政府：2月旅業停頓情况更嚴峻
超市成逆市奇葩 1月銷售大升10%
超市成逆市奇葩 1月銷售大升10%
內地省市基建傳提速 水泥基建股飈
內地省市基建傳提速 水泥基建股飈
財新PMI跌至40.3 有紀錄最低
財新PMI跌至40.3 有紀錄最低
大行料2月銷售勝預期 內房股大漲
大行料2月銷售勝預期 內房股大漲
中銀按揭「還息不還本」接逾千申請 業界：業主「供得起」仍觀望
中銀按揭「還息不還本」接逾千申請 業界：業主「供得起」仍觀望
金管局提醒建期付款留意上會風險
金管局提醒建期付款留意上會風險
匯豐：逾半客申延貿易貸款還款期
匯豐：逾半客申延貿易貸款還款期
會德豐復牌即被沽 新地旗下套百萬
會德豐復牌即被沽 新地旗下套百萬
賭收數據弱 濠賭股逆市跌
賭收數據弱 濠賭股逆市跌
中港麥當勞22%股權 中信股份售中信資本
中港麥當勞22%股權 中信股份售中信資本
港交所：逾七成上市公司 可如期提交業績
港交所：逾七成上市公司 可如期提交業績
黑石再減持泰昇 套現8419萬
黑石再減持泰昇 套現8419萬
美10年債息歷史新低 亞洲時段資金避險 美股早段升逾600點
美10年債息歷史新低 亞洲時段資金避險 美股早段升逾600點
通用電氣前主席Jack Welch逝世
通用電氣前主席Jack Welch逝世
G7擬開電話會議 應對疫情衝擊
G7擬開電話會議 應對疫情衝擊
央行倡361億入市買債 日股日圓揚升
央行倡361億入市買債 日股日圓揚升
張兆聰：破壞事件告段落 微盟重拾動力
張兆聰：破壞事件告段落 微盟重拾動力
李浩德：疫情蔓延拖累美股 教育機構轉危為機
李浩德：疫情蔓延拖累美股 教育機構轉危為機
金曹：高引伸波幅下兩期權策略
金曹：高引伸波幅下兩期權策略
薛偉傑：無人機參與抗疫 挖掘應用潛力
薛偉傑：無人機參與抗疫 挖掘應用潛力
技術取勝：華電福新需守住1.38元
技術取勝：華電福新需守住1.38元
劉思明：基建升勢堅挺 回調可吸
劉思明：基建升勢堅挺 回調可吸
湯文亮：局部復工是火力探索
湯文亮：局部復工是火力探索
河畔花園上車盤實呎重返2萬 青衣邨164呎蚊型戶 實呎逼1.6萬破頂
河畔花園上車盤實呎重返2萬 青衣邨164呎蚊型戶 實呎逼1.6萬破頂
將軍澳3月兩天21宗 急升9倍
將軍澳3月兩天21宗 急升9倍
柯士甸山道豪宅1.3億沽 疫症爆發後最大宗
柯士甸山道豪宅1.3億沽 疫症爆發後最大宗
琨崙特色戶1個月兩撻訂
琨崙特色戶1個月兩撻訂
地產代理分行4個月減134間 20月新低
地產代理分行4個月減134間 20月新低
力寶中心減租兩成 每呎叫租低見46元
力寶中心減租兩成 每呎叫租低見46元