周顯：港府要救市 交易所繼續無情DQ

不過，實際上，這是應朋友所邀，皆因我本來是去福臨門拍片，誰知搞錯了時間，無嘢做，唯有去政府總部走番轉啦！

話說周融個侄女周巧兒，就是感染到肺炎的那個富婆馬主，曾經去過福臨門，所以福記就要消毒。要知道，福臨門的老闆五哥是長期輸錢給我的弟腳，太子爺Duncan則是我十多年的好朋友，所以咪去幫他拍番條片囉！

話時話，我的司機說，周巧兒是有潔癖的人，不知為什麼會染上了肺炎，證明這個病毒防不勝防。這正如福臨門乾淨到大劉都幫襯，但客人上門染了病，又有乜辦法呢？完全是無妄之災。

餐飲生意淡薄 非戰之罪

幾年前福臨門注入了華人飲食（8272），現時其股票正被DQ，但不知福臨門業務究竟是否仍在上市公司內。但話時話，今時今日，生意淡薄，當局還在肆意DQ上市公司，究竟還有沒有人性呢？政府所謂的支持商業，又究竟是什麼意思呢？

回想起2003年，當局對於上市公司，還是有情有義的，認為這是不可抗力，給予了很多寬限，但現在，瘟疫當前，還全無人性。我都好想問問，現在政府都說飲食業是重災區，GEM上市委員會的成員，對於飲食業在疫情的苦况，究竟有沒有一絲同情之心，是不是和政府搞作對呢？

[周顯 投資二三事]