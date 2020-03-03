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劉思明：基建升勢堅挺 回調可吸

【明報專訊】港股喘定反彈，基建概念成為焦點，雖然部分基建概念股高位有回吐，而視乎反彈時間，資金或於基建與早前熱炒的防疫互聯網的概念之間輪動，但基建、防疫經已換位，前者升勢變得堅挺，後者反彈變得脆弱，所以要調整短炒操作，前者回調可吸，後者逢彈可沽；當然基建概念中線並不看好，短炒只是權宜之計。

恒指昨低開52點全日低位向上，早段升逾200點急回試低位，但很快V形反彈，早市最多升245點、高見26,375點高位爭持，收報26,291點，升161點或0.62%；國指升1.77%。大市成交1,254億元，高於60天平均近三成，成交活躍。恒生綜合大型、中型及小型股指數分別升0.86%、2.27%及1.91%，中小型股反彈力強，升市並非托高大型股沽貨。

留意基建概念有強弱之分

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率75比25，升逾3%佔上升股份三成；陽燭對陰燭為72比28，大市買盤動力強，但沽盤保持積極，特別是港澳概念。本報數據庫追蹤的30個行業，有一成下跌，房託基金、公用事業跌1%表現最差，其次博彩及消閒微跌或無升跌；整體有超過四成的升幅小於0.9%，跟不上國指或中小型股表現。

上升行業中，基建及建材一枝獨秀升逾6%，醫藥保健、工業升逾3%，而能源及相關、科技器材、內房及物管升近3%。除了醫藥保健外，升勢圍繞基建及相關行業，工業以交通裝備、機械工程股領漲，5G投資建設帶動科技做好。昨天提到基建中鐵建（1186）、建材海螺（0914）升6%、5%；看高一線的5G建設也對辦，中興通訊（0763）升8%，中國鐵塔（0788）升5%，中通服（0552）升3%。

不過，部分基建、水泥及重機械高位回吐不輕，中鐵（0390）、海螺（0914）、潤泥（1313）、濰柴（2338）昨收市相對最高位低出超過2%，但後三者近1個月累升20%、16%、14%，累積升幅不小，出現獲利回吐；中鐵升上50天線回順，弱勢反彈受阻回落。熱炒基建概念亦有強弱之分。

中建材破頂而上 短線走勢最強

此外，鐵路基建及原材料的基本面亦有分別，後者基調良好，更為可取。據中金估計，疫情對全國水泥市場影響的持續性較短，如疫情如期受控及天氣條件良好，產銷旺季將於3月中上旬啟動，而第二季趕工將可追回第一季損失，對全年業績影響毋須過分悲觀。走勢上，水泥股中建材（3323）昨破頂而上，短線走勢最強；其實海螺去年12月率先創新高，中線表現最佳。海螺昨回調守住57元向上，創出61.55元新高回軟；該股短線有機會在57至61元游走再伺機突破，可考慮於59元以下入市以增值博率。

[劉思明 數據尋寶]

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