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張兆聰：破壞事件告段落 微盟重拾動力

【明報專訊】恒指昨日升161點，收報26,291點，成交金額1254億元。市場對央行採取寬鬆預期升溫，股市反彈，A股抽升逾3％，但整體亞洲股市回升力度一般。報道指七省已準備了高達25萬億元（人民幣，下同）的基建項目，加上內地疫情受控，資金集中流向與海外關聯度低的中國股票，基建、水泥、內房最強，而5G作為新基建的代表也大漲。微盟（2013）上周因系統遭人為破壞而大跌，但事件已告一段落，有機會重拾動力。

日本央行緊急呼籲維持市場穩定，昨日更立即買入高達1014億日圓ETF（交易所買賣基金）；聯儲局主席鮑威爾上周五表明會採取行動後，市場預計本月會大幅減息半厘。市場由預期寬鬆，到接近利好實現，但相對於前一周的跌幅，市場的反彈力度其實很弱。減息和QE在過去10多年均可成功穩住經濟、推高股市，但疫情爆發民眾無法外出消費，以至生產也受到影響，企業收入和盈利欠佳，資金也不會流向股市，而昨日市况也反映A股以外的投資者較傾向趁高減持。

25萬億基建勿過分憧憬

A股將壞消息當好消息炒，2月份官方製造業PMI為35.7，比上月下降14.3個百分點，服務業更只有29.6，按月下降24.5個百分點。當疫情的衝擊力等同金融海嘯，政策回應力度亦可能相若，加上25萬億元很吸眼球，全城都湧向基建、建材和內房。筆者近期也推介了中國建材（3323）、融創（1918）等，邏輯也是「國難思基建內房」。但內地固定資產投資規模達到60、70萬億元，根本不可能再大幅增長，而所謂的25萬億元項目相信只是規劃罷了，今年能落地動工的很可能僅數萬億元。

A股以外投資者傾向趁高減持

A股基建股全線漲停，筆者看是有點過度亢奮，但現在是資金市，基本因素暫不重要。

2008年11月美國爆發金融海嘯，經濟受到嚴重衝擊，當月中國製造PMI中的新出口訂單急跌至29.06，有趣的是，2月份數字竟然更低至28.09，相信是海外訂單紛紛轉移至其他地區所致。現在工廠努力恢復生產，估計已是今年初前後接下的訂單，相信僅夠1個月的生產所需。究竟已轉移的訂單會否回流？海外會否因疫情影響而需求減弱、訂單續處低位？不排除3月底全面復工後可能會無單可做。另外，就業指數當年為44.65，2月份則低見31.34，是否全中國已出現嚴重的失業問題？流動性撐起了A股，但疫情漸受控後，經濟正常化也不會是坦途。

疫情加大線上投資 微盟受惠

微盟上月遭員工人為破壞數據，導致客戶損失。數據已經修復，集團亦會向客戶作出1.5億元賠償，當中5000萬元由集團高層承擔。事件令微盟股價插水式下跌，由事發前的2月25日6.18元（港元，下同），到上周五低見4.8元。隨着事件結束，昨日重新出現買盤，股價大升12.3％。疫情令企業加大投資線上業務，微盟中長期生意勢必向好，隨着小程序發力電商、自播帶貨，可吸引資金持續流入。現價相距高位6.51元尚有20％以上，有力重拾上升動力。

[張兆聰 還看今朝]

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