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經濟
2020年3月3日星期二
技術取勝
投資策略
港1月零售挫兩成 業界冀減租半年 政府：2月旅業停頓情况更嚴峻
超市成逆市奇葩 1月銷售大升10%
內地省市基建傳提速 水泥基建股飈
財新PMI跌至40.3 有紀錄最低
大行料2月銷售勝預期 內房股大漲
中銀按揭「還息不還本」接逾千申請 業界：業主「供得起」仍觀望
金管局提醒建期付款留意上會風險
匯豐：逾半客申延貿易貸款還款期
會德豐復牌即被沽 新地旗下套百萬
賭收數據弱 濠賭股逆市跌
中港麥當勞22%股權 中信股份售中信資本
港交所：逾七成上市公司 可如期提交業績
黑石再減持泰昇 套現8419萬
美10年債息歷史新低 亞洲時段資金避險 美股早段升逾600點
通用電氣前主席Jack Welch逝世
G7擬開電話會議 應對疫情衝擊
央行倡361億入市買債 日股日圓揚升
張兆聰：破壞事件告段落 微盟重拾動力
李浩德：疫情蔓延拖累美股 教育機構轉危為機
金曹：高引伸波幅下兩期權策略
薛偉傑：無人機參與抗疫 挖掘應用潛力
技術取勝：華電福新需守住1.38元
劉思明：基建升勢堅挺 回調可吸
周顯：港府要救市 交易所繼續無情DQ
湯文亮：局部復工是火力探索
河畔花園上車盤實呎重返2萬 青衣邨164呎蚊型戶 實呎逼1.6萬破頂
將軍澳3月兩天21宗 急升9倍
柯士甸山道豪宅1.3億沽 疫症爆發後最大宗
琨崙特色戶1個月兩撻訂
地產代理分行4個月減134間 20月新低
力寶中心減租兩成 每呎叫租低見46元
技術取勝：華電福新需守住1.38元
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【明報專訊】中交建設6元成重要支持（圖）
綠城中國11元阻力較大（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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