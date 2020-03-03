薛偉傑：無人機參與抗疫 挖掘應用潛力

空中巡查喊話 噴灑消毒劑

除了宣傳廣播、巡查喊話之外，無人機有時還會在空中噴灑藥水，對一些公共設施和小區道路消毒。當然，每次消毒作業之前，都要預先通告居民關閉好居室和陽台的窗戶，不要外出。利用無人機，1小時內就可以完成1萬平方米面積的消毒作業。其中，民用無人機生產商龍頭大疆創新（DJI）就透露，在2月底之前，它以農業植保無人機在全國的累積消毒作業面積，已超過4億平方米，服務超過1000條村落。

不過，無人機在疫情中最「煞食」的應用，還是裝上高精度紅外測溫裝置，對途人或被隔離人士「無接觸測溫」。據另一家無人機生產商科比特透露，它現時的技術可以在大約5米的距離外，一次過對一群人進行快速的體溫篩查，誤差約0.2度，準確率達95%。理論上，被隔離人士只要打開窗口，就可接受體溫檢查，完全毋須派醫護人員上樓作近距離接觸。

無接觸測溫 免醫護感染

其實，有些工業級無人機以往早就裝了紅外測溫裝置，應用於電力巡檢、預防山火、石油或天然氣開採現場監控、搜尋生還者、追蹤野生動物、預防農業災害等等。只不過，以往那些演算法並不是為了監察人類有沒有發燒而設計，若直接套用，誤差會偏大，所以大疆創新及科比特等多間無人機公司才要緊急修改其演算法，甚至略為修改硬件，以優化其測溫功能。

除此之外，無人機在這次疫情中的應用，還包括「無接觸配送」等。杭州迅蟻網絡科技透露，它在2月6日通過「無人機＋無人站」的方式，已在浙江省紹興市新昌縣人民醫院及縣疾控中心之間建立了一條抗疫的「城市空中運輸通道」。醫院人員只需要將醫療物資放入無人站，同時在智能手機上下單，該公司的無人機就會自動完成「無接觸配送」。

未來應與AI深度整合

另外，在武漢火神山醫院的建築地盤，為了在夜間趕工，亦曾經動用大批無人機照亮6000平方米的面積持續10小時之久。

為了協助抗疫，內地的無人機業者這次已經是盡力挖掘適合應用無人機的場景。只不過，未來若要再進一步，勢必要和人工智能（AI）技術作深度整合。舉例說，現時的空中巡查，還是要靠人手操控和人眼觀看。當看到有途人沒有戴口罩時，才人手暫停廣播，改為向他喊話，要求他戴上口罩。未來應該要整合人工智能的圖像辨識技術以及熱成像技術，令到所有巡查、喊話及測溫的過程都變得自動化。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]