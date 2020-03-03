金曹：高引伸波幅下兩期權策略

恒指引伸波幅由17拉升到32.7，升了15.7點，市場預期恒指會有額外的15.7%跌幅，當然這並不一定會100%發生，可以假設是一個標準差或68%概率的事件。期權莊家開出的價格，就是反映預期後市波動的幅度。以恒指今年高位29,175點及低位25,989點計算，幅度只是10.9%，或者是額外的4.8%跌幅約1400點到24,500點水平。

不宜開太多Short Put

個別股票也可利用引伸波幅決定目標價，例如阿里巴巴（9988）的引伸波幅約31，表示一季調整15.5%是一個標準差的概率，如果從高位227.4元計算，想要撈底也不用心急，可等227.4元回調15.5%或目標價192元。如果懂得用期權Short Put，可部署3月192.5元Short Put收取約5元期權金，1個月回報2.5%或年利率30厘也算吸引，因打和價是192.5元-5元=187.5元，有實力接貨可算是合理價。阿里巴巴期權策略Short Put接貨策略，可等每次股價回調10%做約10元價外期權，如股價回調15%，可做Short Put 5%及Long Call 5%價外。

即月事即月了 盡量做即月倉

當高引伸波幅出現，通常不會很快便會回到正常水平，因期權莊家不想讓Short Call淡倉太快獲利追沽，也希望做了Short Put的不夠按金持倉，被迫止蝕離場，所謂挾淡倉。所以當引伸波幅抽高，期權策略是第一要禁新開太多張數的Short Put想賺時間；第二即月事即月了，在月中前盡量做即月倉，20號之後才考慮下月倉。

另外昨天3000點價外的24,000點PUT非常活躍，期權金高低位見202點及367點，單日波幅相差44%之多。最近見25,000點PUT及24,000點PUT非常活躍，表示有期權操盤手認為3月趨勢向下，但24,000點可守，當反彈時Long Put 25,000點、回調時Short Put 24,000點。期指如跌穿25,000點可以拆倉套利。

[金曹 期權制勝]