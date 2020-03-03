經濟
金曹 期權制勝

投資策略

金曹：高引伸波幅下兩期權策略

【明報專訊】由於新型冠狀病毒蔓延引發全球金融市場震盪，美國股市上星期的表現為2008年金融海嘯以來最差。標普500指數5天內重挫11％，道瓊斯工業指數跌至2019年6月以來的最低水平，只是10天時間便抹去過去9個月升幅，美國股市市值蒸發近3萬億美元。過去年多時間為了3000億美元的貿易逆差，中美經過許許多多的風雨，最終達成第一階段貿易協議，想不到迎來新冠疫情，全球股票大震盪。

恒指引伸波幅由17拉升到32.7，升了15.7點，市場預期恒指會有額外的15.7%跌幅，當然這並不一定會100%發生，可以假設是一個標準差或68%概率的事件。期權莊家開出的價格，就是反映預期後市波動的幅度。以恒指今年高位29,175點及低位25,989點計算，幅度只是10.9%，或者是額外的4.8%跌幅約1400點到24,500點水平。

不宜開太多Short Put

個別股票也可利用引伸波幅決定目標價，例如阿里巴巴（9988）的引伸波幅約31，表示一季調整15.5%是一個標準差的概率，如果從高位227.4元計算，想要撈底也不用心急，可等227.4元回調15.5%或目標價192元。如果懂得用期權Short Put，可部署3月192.5元Short Put收取約5元期權金，1個月回報2.5%或年利率30厘也算吸引，因打和價是192.5元-5元=187.5元，有實力接貨可算是合理價。阿里巴巴期權策略Short Put接貨策略，可等每次股價回調10%做約10元價外期權，如股價回調15%，可做Short Put 5%及Long Call 5%價外。

即月事即月了 盡量做即月倉

當高引伸波幅出現，通常不會很快便會回到正常水平，因期權莊家不想讓Short Call淡倉太快獲利追沽，也希望做了Short Put的不夠按金持倉，被迫止蝕離場，所謂挾淡倉。所以當引伸波幅抽高，期權策略是第一要禁新開太多張數的Short Put想賺時間；第二即月事即月了，在月中前盡量做即月倉，20號之後才考慮下月倉。

另外昨天3000點價外的24,000點PUT非常活躍，期權金高低位見202點及367點，單日波幅相差44%之多。最近見25,000點PUT及24,000點PUT非常活躍，表示有期權操盤手認為3月趨勢向下，但24,000點可守，當反彈時Long Put 25,000點、回調時Short Put 24,000點。期指如跌穿25,000點可以拆倉套利。

[金曹 期權制勝]

上 / 下一篇新聞

港1月零售挫兩成 業界冀減租半年 政府：2月旅業停頓情况更嚴峻
港1月零售挫兩成 業界冀減租半年 政府：2月旅業停頓情况更嚴峻
超市成逆市奇葩 1月銷售大升10%
超市成逆市奇葩 1月銷售大升10%
內地省市基建傳提速 水泥基建股飈
內地省市基建傳提速 水泥基建股飈
財新PMI跌至40.3 有紀錄最低
財新PMI跌至40.3 有紀錄最低
大行料2月銷售勝預期 內房股大漲
大行料2月銷售勝預期 內房股大漲
中銀按揭「還息不還本」接逾千申請 業界：業主「供得起」仍觀望
中銀按揭「還息不還本」接逾千申請 業界：業主「供得起」仍觀望
金管局提醒建期付款留意上會風險
金管局提醒建期付款留意上會風險
匯豐：逾半客申延貿易貸款還款期
匯豐：逾半客申延貿易貸款還款期
會德豐復牌即被沽 新地旗下套百萬
會德豐復牌即被沽 新地旗下套百萬
賭收數據弱 濠賭股逆市跌
賭收數據弱 濠賭股逆市跌
中港麥當勞22%股權 中信股份售中信資本
中港麥當勞22%股權 中信股份售中信資本
港交所：逾七成上市公司 可如期提交業績
港交所：逾七成上市公司 可如期提交業績
黑石再減持泰昇 套現8419萬
黑石再減持泰昇 套現8419萬
美10年債息歷史新低 亞洲時段資金避險 美股早段升逾600點
美10年債息歷史新低 亞洲時段資金避險 美股早段升逾600點
通用電氣前主席Jack Welch逝世
通用電氣前主席Jack Welch逝世
G7擬開電話會議 應對疫情衝擊
G7擬開電話會議 應對疫情衝擊
央行倡361億入市買債 日股日圓揚升
央行倡361億入市買債 日股日圓揚升
張兆聰：破壞事件告段落 微盟重拾動力
張兆聰：破壞事件告段落 微盟重拾動力
李浩德：疫情蔓延拖累美股 教育機構轉危為機
李浩德：疫情蔓延拖累美股 教育機構轉危為機
薛偉傑：無人機參與抗疫 挖掘應用潛力
薛偉傑：無人機參與抗疫 挖掘應用潛力
技術取勝：華電福新需守住1.38元
技術取勝：華電福新需守住1.38元
劉思明：基建升勢堅挺 回調可吸
劉思明：基建升勢堅挺 回調可吸
周顯：港府要救市 交易所繼續無情DQ
周顯：港府要救市 交易所繼續無情DQ
湯文亮：局部復工是火力探索
湯文亮：局部復工是火力探索
河畔花園上車盤實呎重返2萬 青衣邨164呎蚊型戶 實呎逼1.6萬破頂
河畔花園上車盤實呎重返2萬 青衣邨164呎蚊型戶 實呎逼1.6萬破頂
將軍澳3月兩天21宗 急升9倍
將軍澳3月兩天21宗 急升9倍
柯士甸山道豪宅1.3億沽 疫症爆發後最大宗
柯士甸山道豪宅1.3億沽 疫症爆發後最大宗
琨崙特色戶1個月兩撻訂
琨崙特色戶1個月兩撻訂
地產代理分行4個月減134間 20月新低
地產代理分行4個月減134間 20月新低
力寶中心減租兩成 每呎叫租低見46元
力寶中心減租兩成 每呎叫租低見46元