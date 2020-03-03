李浩德：疫情蔓延拖累美股 教育機構轉危為機

市場波動擴 胡亂轉倉無益

市場小看了病毒擴散的威力，造成美股上周的恐慌拋售，三大指數連日急瀉並跌逾一成，最差的道瓊斯指數整周急挫4000點，情况相當罕見，股民驚惶失措。縱使筆者認為美股大幅回調暫非系統風險所致，但回調的速度足以令人聯想到2008年金融海嘯時的慘况。

美國聯儲局主席鮑威爾在上周五暗示儲局隨時準備降息，受事件冲喜昨日恒指反彈160點，不過成效有待觀察疫情的發展。疫情的不確定令各國政府的刺激政策勢在必行，增添市場波動，就算使用順勢而為的方法來跟隨大市，如中間反彈時機的把握力不足，足以令人瞓不着覺，因此筆者亦不會大起大落地調整投資組合的倉位比例。

疫情對實體經濟的負面影響是必然會出現的，完全不受影響的行業可說是幾乎沒有，惟有些受衝擊的程度會較低而已。以教育股為例，香港的學校已確定復活節後才復課，但不少學校暫時由線下改為網上教育，國內情况也是一樣，務求「停課不停學」，這個契機救活了不少教育機構在這次疫情中的損失。

中港停學 造就線上教學

在線下學校短期內都會關閉的情况下，相信家長仍希望子女在家中可繼續學習，而非無所事事，所以無疑增加了線上教育的認受性。雲課堂、直播、錄像課程的平台建設會變得愈來愈普及，像新東方在線 (1797)、好未來（TAL）、跟誰學 （GSX）等這些擁有龐大的教學資源及師資人才在線育機構，乘着國內抗疫政策的推動，市場滲透率亦會因這疫情而增速提升。

新東方在線好未來看俏

雖然這類企業正處於市場拓展的初期，盈利並未穩定，未必能以傳統比較市盈率的方式去看待這些生意，但也不能忽視行業的發展空間。

可是要注意，行業可觀的發展空間同時會吸引更多投資，令行業間的競爭日趨激烈，相信只有資源充沛的教育機構才能生存下來，因此筆者看好新東方在線及好未來的中長線發展，期望它們把握疫情中的增長機會，在行業整合時爭取更大市場份額。

（C基金現時持有新東方在線、好未來及跟誰學的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]