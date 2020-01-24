美10年債息歷史新低 亞洲時段資金避險 美股早段升逾600點

緊緊接上周美股連日插水，市場避險情緒仍然高漲，資金流入美債，昨日亞洲時段，10年期國債孳息更跌至1.03厘歷史新低，其後才回升至1.1厘；30年債息亦跌至1.623厘紀錄新低。CME FedWatch綜合利率期貨最新顯示，投資者預期今個月中聯儲局議息時，有100%機會減息半厘。

期貨反映：聯儲局本月百分百減息半厘

相比1星期前，利率期貨顯示減息半厘的機會率是零，減0.25厘的機會率也只有19.9%。同時，美國債息扯跌，連帶用作貸款定價基準的倫敦銀行同業3個月拆息水平，亦跌20.9個基點（1厘等於100基點），是2008年12月以來最大跌幅，跌至2017年6月以來低位1.25375厘水平。

中國星澳料成資金避難所 評級調升

歐美股市上周才因疫情擴散而追跌，摩根士丹利指出，此前已受疫情重創的中國、新加坡及澳洲股市，在預見當地政府會推出刺激措施，預料可以成為疫情下的資金避難所，並上調給予三個市場的評級。當中給予中國及新加坡市場增持評級，澳洲市場的評級則由原來的減持轉為持有。不過，彭博社最新統計數據顯示，單是上周，已見投資者將為數37.3億美元(291億港元)的資金，從新興市場交易所買賣基金（ETF）調走，創下2008年金融海嘯以來最多。中港市場流走資金佔最多，涉資達13.8億美元（107.6億港元）。

歐洲股市先升後倒跌

環球市場方面，歐洲市場緊接香港市場收盤後，未能承接亞洲市場回升而進一步做好，包括德國、法國等較大的歐洲股市更多倒跌，跌幅一度接近0.8%至0.9%，但是美國臨開市前，道指期貨抽高140點，之後美股正股市場同步開高，歐洲市場跌幅普遍大幅收窄0.2%至0.3%。倫敦富時100指數更反彈0.8%高見6633點。

（綜合報道）

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