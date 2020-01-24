美10年債息歷史新低 亞洲時段資金避險 美股早段升逾600點

【明報專訊】全球股市上周受新型冠狀病毒疫情擴散影響而普遍大跌，到昨日包括香港及韓日股市反彈0.62%至0.95%，內地股市更大升超過3%。不過，資金仍然尋求避險，致美國10年國債債息在亞洲時段一度推跌至1.03厘歷史新低。高盛上周五才發報告預計今年減息0.75厘，不夠48小時即轉口風預告減息1厘。CME利率期貨顯示市場預計本月18日議息有100%機會減半厘息。歐洲股市大部分市場昨晚升勢無以為繼，但是因為中段道指期貨由跌轉升，歐股昨晚跌幅收窄。美國道指截至今早零時50分升688點，報26,078點。
緊緊接上周美股連日插水，市場避險情緒仍然高漲，資金流入美債，昨日亞洲時段，10年期國債孳息更跌至1.03厘歷史新低，其後才回升至1.1厘；30年債息亦跌至1.623厘紀錄新低。CME FedWatch綜合利率期貨最新顯示，投資者預期今個月中聯儲局議息時，有100%機會減息半厘。
期貨反映：聯儲局本月百分百減息半厘
相比1星期前，利率期貨顯示減息半厘的機會率是零，減0.25厘的機會率也只有19.9%。同時，美國債息扯跌，連帶用作貸款定價基準的倫敦銀行同業3個月拆息水平，亦跌20.9個基點（1厘等於100基點），是2008年12月以來最大跌幅，跌至2017年6月以來低位1.25375厘水平。
中國星澳料成資金避難所 評級調升
歐美股市上周才因疫情擴散而追跌，摩根士丹利指出，此前已受疫情重創的中國、新加坡及澳洲股市，在預見當地政府會推出刺激措施，預料可以成為疫情下的資金避難所，並上調給予三個市場的評級。當中給予中國及新加坡市場增持評級，澳洲市場的評級則由原來的減持轉為持有。不過，彭博社最新統計數據顯示，單是上周，已見投資者將為數37.3億美元(291億港元)的資金，從新興市場交易所買賣基金（ETF）調走，創下2008年金融海嘯以來最多。中港市場流走資金佔最多，涉資達13.8億美元（107.6億港元）。
歐洲股市先升後倒跌
環球市場方面，歐洲市場緊接香港市場收盤後，未能承接亞洲市場回升而進一步做好，包括德國、法國等較大的歐洲股市更多倒跌，跌幅一度接近0.8%至0.9%，但是美國臨開市前，道指期貨抽高140點，之後美股正股市場同步開高，歐洲市場跌幅普遍大幅收窄0.2%至0.3%。倫敦富時100指數更反彈0.8%高見6633點。