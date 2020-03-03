經濟

港交所：逾七成上市公司 可如期提交業績

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，令上市公司業績期的處理掀起爭議。港交所（0388）上市主管陳翊庭昨日出席立法會會議時表示，目前共有1781家上市公司是去年12月底作年度完結，其中逾七成、即1304家公司可按時提交業績，另有122家公司將照早前指引公布業績。依此計算，餘下355家公司仍未表態能否按時公布業績，是否停牌前途未卜。上市公司商會就表示，有近四成會員已反映公布業績面臨困難。

上市公司商會：四成會員稱有困難

會計界、商界及港交所早前對業績匯報期限問題掀起爭議，港交所上周五（2月27日）進一步發指引，容許公司遲刊發年報，惟業績公布依然以3月31日為限，僅指未審計業績即使與實際業績有較大差異，亦不會輕易停牌，將考慮董事處理帳目的勤勉程度。其中陳翊庭昨日提及，逾百間公司將按聯合聲明中的指引提交業績，即估計是只能公布港交所提出的所謂「初步業績」，而不是經審計的業績。

企業籲港交所靈活處理 不輕易罰停牌

不過，企業方面卻有相反聲音，上市公司商會總幹事黃明偉透露，商會現時有300餘會員，其中逾四成面臨提交業績問題。他表示，相信港交所的統計更為全面，亦呼籲港交所可對此批公司靈活處理，盡量不輕易採取停牌處罰。但他亦承認，對於情况較嚴峻的公司，只能靠其自身與港交所商榷，商會無法提供太多幫助。

有會計界人士則表示，未能趕及期限的上市公司不在少數，質疑港交所是否考慮過從業人員健康問題。

會計專業發展基金董事林智遠表示，不應因有公司可按時提交業績，就暗示其他公司連同會計界從業人員也要「前仆後繼」，冒險赴內地工作。他表示，部分大型會計師行還可要求內地同事協助核數，但對中小會計行而言，情况並未好轉，即使內地逐步復工，亦不認為現時北上「埋數」是可行。

會計界：令同業冒險赴內地工作

宏高證券投資經理梁杰文表示，倘若大批公司停牌固然會令流動性緊縮，但最終對市場的影響亦視乎涉及公司的市值，倘若大部分為細價股則影響有限。他續指，若公司因此最終需停牌，事先亦會引起一番沽壓，若涉及業務密集於湖北的大型公司，甚至可能有基金搶先沽貨。

明報記者 馬迪帆

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