經濟

中港麥當勞22%股權 中信股份售中信資本

【明報專訊】中信股份（0267）擬出售中港麥當勞部分股權的交易塵埃落定。中信股份昨晚公告，以總代價5.33億美元（折合約41.57億港元），向中信資本旗下一家作為一般合伙人的新設立基金全資持有公司CCHL，出售Fast Food Holdings Limited （FFHL）42.31%股權及2.17億美元（折合約16.93億港元）股東貸款，相當於中港麥當勞業務的22%權益。

FFHL股東數目由二變三

中信股份原本持有FFHL的61.54%股權，而中信資本則持有餘下38.46%股權。交易完成後，中信股份持有的FFHL的股權將由61.54%減少至19.23%；中信資本繼續持有38.46%股權，至於CCHL則持有FFHL的42.31%股權。

FFHL透過Grand Foods Holdings Limite持有中港麥當勞業務52%權益，雖然交易完成後，FFHL的股東數目由二變三，但仍然同屬中信系，故此中信股份今次出售中港麥當勞股權，只不過是轉移到系內的中信資本手上。

中信股份於公告稱，今次出售為中信股份實現投資價值，對麥當勞在中國和香港的發展潛力充滿信心，並將繼續通過持有剩餘的麥當勞股權參與其未來發展。

另外，公告亦透露，截至去年底，麥當勞中國門店達到3383間，香港和澳門門店總數達281間。

今年1月初，北京產權交易所產權轉讓資料顯示，中信股份以掛牌方式出售FFHL股權。

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