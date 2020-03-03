中港麥當勞22%股權 中信股份售中信資本

FFHL股東數目由二變三

中信股份原本持有FFHL的61.54%股權，而中信資本則持有餘下38.46%股權。交易完成後，中信股份持有的FFHL的股權將由61.54%減少至19.23%；中信資本繼續持有38.46%股權，至於CCHL則持有FFHL的42.31%股權。

FFHL透過Grand Foods Holdings Limite持有中港麥當勞業務52%權益，雖然交易完成後，FFHL的股東數目由二變三，但仍然同屬中信系，故此中信股份今次出售中港麥當勞股權，只不過是轉移到系內的中信資本手上。

中信股份於公告稱，今次出售為中信股份實現投資價值，對麥當勞在中國和香港的發展潛力充滿信心，並將繼續通過持有剩餘的麥當勞股權參與其未來發展。

另外，公告亦透露，截至去年底，麥當勞中國門店達到3383間，香港和澳門門店總數達281間。

今年1月初，北京產權交易所產權轉讓資料顯示，中信股份以掛牌方式出售FFHL股權。