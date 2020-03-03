賭收數據弱 濠賭股逆市跌

花旗：博彩收入將呈U形反彈

一眾濠賭股昨日全線回軟，跌幅由0.3%至1.1%不等，當中又以美高梅中國（2282）跌幅最大，下跌1.1%。多家有跟進濠賭股的大行花旗、高盛及美銀，已預計3月份的賭收仍會按年跌介乎70%至80%，美銀更預期，就算下半年賭收反彈，今年全年賭收會按年跌12%至19.5%。高盛更指，訪澳旅客就算有增加，幅度亦有限，至上周止，當地酒店的入住率亦只有12%。

個別博彩公司上半年料虧損

花旗的報告進一步估計，第二、三季的賭收分別按年下跌53%及11%，到第四季回復增長12%，由原先估計會出現V形反彈，變成呈現U形反彈。綜合6家博彩公司平均可以削減20%營運開支計，其估計只要日均賭收達2.7億元（澳門元．下同），便可實現EBITDA層面收支平衡；待回復運作，收支平衡點會提高至3.4億元，因此上半年綜合計EBITDA仍會處於止步不前階段，亦不排除個別濠賭股會出現虧損。