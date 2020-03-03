經濟

會德豐復牌即被沽 新地旗下套百萬

【明報專訊】吳光正家族上周提出現金加派送九倉（0004）及九倉置業（1997）股份，以每股71.9元私有化會德豐（0020）後，新鴻基地產（0016）旗下HKF（Nominees）Ltd申報，於2月27日會德豐股份復牌買賣當日，共減持1.5萬股會德豐，套現99.25萬元，每股平均價為66.17元，沽售價範圍則由66元至66.475元。持股的比例由原來0.0048%，減至0.0041%。

新地所以需要申報旗下HKF（Nominees）減持會德豐，主要是因應根據一致行動人士的定義，屬於第一類別，即凡與集團本身及其附屬公司，及母公司有聯屬關係，因此按例被推定為一致行動人士，在涉及買賣會德豐股份時，均需要作出技術申報。

出貨價較昨收市價高7%

新地是次出貨平均價66.17元，更比會德豐昨日的收市價61.56元，高出7.49%。

翻查資料進一步顯示，會德豐與新地，均為在油塘灣待發展並涉及30幢住宅樓盤項目的合作伙伴之一。

過往新地亦曾持有其他同業小量股份，當中在合和實業（0054）私有化時，其亦持有合和小量股份。

昨日九倉、九倉置業昨午回升，最後收市價分別重見17元及36.5元，連同吳光正家族提出的每股現金代價12元計，會德豐的私有化最新作價見65.5元，較上周四初公布時的出價71.9元仍跌近9%。

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