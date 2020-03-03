經濟

匯豐：逾半客申延貿易貸款還款期

【明報專訊】多家銀行亦針對中小企或商業客戶推出暫緩償還本金措施，包括延長進出口貿易貸款還款期、中小企「還息不還本」等。以匯豐為例，該行發言人回應指數星期間已有逾五成客戶表示，會利用自動延長進口貿易貸款還款期30日的措施，以減輕現時所面對的現金流壓力。金管局總裁余偉文昨日於立法會上則提到，預期一旦預算案獲得通過，會在一個月內推出由政府「百分百擔保」的企業貸款計劃。

金管局：「百分百擔保」貸款冀月內推出

除一般企業外，匯豐表示，另外有逾四成的士及公共小巴貸款已申請「還息不還本」。東亞（0023）亦稱，該行共接獲逾150宗中小企貸款「還息不還本」措施的查詢，有逾100宗申請，主要來自運輸尤其是的士、小巴及公共巴士行業、零售業和旅遊相關行業。

恒生（0011）表示，已主動聯繫包括飲食、零售、製造業等商業及中小企客戶了解情况，至今已陸續收到數百宗商業抵押貸款及物業貸款「還息不還本」的申請。

至於支援分期貸款方面，中銀香港（2388）發言人指出，措施於上周推出後已陸續接到不少查詢及申請，並指就政府早前宣布將推出的「百分之百擔保特惠貸款」計劃，該行已主動聯繫中小企客戶，待計劃推出後將盡快處理申請，為客戶紓緩經營壓力。

余偉文昨表示，即使中小企此前已使用過八成或九成擔保貸款計劃，只要符合資格，依然都可以繼續申請百分百擔保貸款，節省利息開支。他表示，去年12月推出九成擔保貸款，至今約收到300份申請，審批通過則約逾100份。

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