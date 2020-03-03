金管局提醒建期付款留意上會風險

港府寬按保 新盤買家多選建期

為幫助有供款能力但首期不足人士「上車」，首置買家敍做八成和九成按揭的樓價上限，分別提升至1000萬和800萬元，惟因只限現樓項目，不少新盤銷售時尚未落成，即供按揭並不適用於新上限借取高成數按揭。但如買家選擇建築期付款，成交時只先繳交10%至15%首期後，直到收樓時才至正式承做按揭供款，則就可以購買現樓的模式申請。

事實上，今年1月開售的天水圍Wetland Season Park，就有八成買家選擇以建築期付款，西半山The Richland首輪開售，亦有37%買家選擇建築期付款。金管局指出，自從按證公司去年10月調高按保樓價上限後，愈來愈多新盤買家選擇以建築期付款買樓。因為銀行是以買家申請時的估價，而非成交時的樓價申請按揭，如果樓價在收樓前出現調整令估價不足，買家就有機會需要多付首期的風險，才能找到銀行承做按揭。武漢肺炎疫情近月影響本港經濟活動，1月份私人住宅單位售價指數按月微跌。

經絡：選發展商二按買家轉建期

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指出，過去選擇發展商二按買家，不少改用建築期付款等待以高成數按揭上車，可避免較高的利率。對於去年10月後以建築期付款買家的上會風險，曹德明認為會與建築期相關，若半年內較為安全，但建期太長則較難預期樓價走勢。