中銀按揭「還息不還本」接逾千申請 業界：業主「供得起」仍觀望

明報記者 溫藹紅、歐陽偉昉

本港三大發鈔銀行包括中銀香港、匯豐及渣打香港，自2月起已先後宣布將針對個人或商業推出按揭「還息不還本」計劃，至今已有最少17家銀行提供相應措施。本報就此向銀行作出查詢，當中中銀香港於上周四回應指出，該行按揭「還息不還本」至今已接逾4000宗查詢，超過1000宗更提出申請，當中有數百宗已獲批准；該行發言人昨日再表示，就支援措施接獲查詢已超過5000宗，其中以物業按揭貸款延期還本及「中小企抗疫專項貸款計劃」的查詢較多（見表）。

匯豐：助企業紓緩逾300億資金壓力

匯豐發言人亦回應指出，該行宣布多項措施，以助本地企業即時紓緩合共超過300億元的短期資金壓力，同時亦助個人客戶緩解其短期資金壓力，指自措施公布至今，客戶反應符合預期；該行亦已接獲個人客戶及從事不同行業的中小企、貿易客戶以至較大規模的企業查詢。

東亞（0023）稱，該行收到逾400宗關於個人按揭「還息不還本」的查詢及相關申請，當中部分申請已獲成功批核。

東亞：收逾400宗查詢申請

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，據悉大型銀行收到不少「還息不還本」的查詢，惟實際上申請的較少。因為計劃只推出了不夠一個月，客戶若選擇計劃以整個還款期計需要多付6個月利息，現時還有能力供樓的客戶，會需要較多時間考慮，稍後才會真正反映申請數字。

經絡：最終申請客戶不會太多

曹德明預期，最終需要「還息不還本」的客戶不會太多，主要是近期承做高成數按揭的客戶，礙於不能出售或出租單位而選擇計劃避免斷供。對於數年前置業，按揭成數只有六成至七成的業主，因為樓價亦已累升不小，一旦供款有困難亦可選擇賣樓。

壓力測試下 按揭客戶實力不錯

有銀行業內人士指出，近年敍做按揭需要通過壓力測試，所以按揭客普遍已有不錯的實力，客戶若「還息不還本」需要多付利息，亦要花費時間申請，加上銀行不會主動向客戶推銷，因此實際申請不多。