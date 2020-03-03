大行料2月銷售勝預期 內房股大漲

瑞銀又指，相信內房2月表現優於預期是因優惠推廣，如中國恒大（3333）推繳納5000元人民幣定金便可網上認購新盤，及七五折推盤等，惟該行認為要留意網上銷售最終轉化率。據內媒報道，恒大2月份實現網上認購總套數99,141套，優惠後房屋總價值1026.7億元人民幣。

大摩報告同樣表示，其覆蓋的23家主要內房2月份合約銷售跌43%，較該行預期好，部分是受益於過去數月的認購轉化。該行提到，除了恒大推出全國推廣，帶動2月合約銷售按年升118%外，其餘多數內房錄得50至70%按年跌幅，而中海外（0688）、潤地（1109）、龍湖（0960）、保利地產（滬：600048） 、世茂（0813）、融創中國（1918）、萬科（2202）只錄得30至40%的跌幅。

大摩又相信，部分售樓中心於1月底關閉後，並自2月15日分批重開，相信在2月底已有4成中心重開。而自2月多個地方政府已鬆綁政策，銀根亦有鬆動。