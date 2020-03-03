經濟

大行料2月銷售勝預期 內房股大漲

【明報專訊】武漢肺炎未見受控，市場早前憂慮內房銷售斷纜，隨着數據公布，大行紛轉軚指2月份合約銷售優於預期。瑞銀指30大內房2月合約銷售按月及按年跌38%及29%，較預期中跌五至六成為佳。隨着售樓中心重開，內房3月份將逐步恢復銷售。早前該行估計疫情將影響2020年內房銷售約9%，但基於首兩個月情况，相信影響更細。內房股昨天均做好，其中龍頭之一的融創（1918）大升5.6%，報44.97元（見表）。

瑞銀又指，相信內房2月表現優於預期是因優惠推廣，如中國恒大（3333）推繳納5000元人民幣定金便可網上認購新盤，及七五折推盤等，惟該行認為要留意網上銷售最終轉化率。據內媒報道，恒大2月份實現網上認購總套數99,141套，優惠後房屋總價值1026.7億元人民幣。

大摩報告同樣表示，其覆蓋的23家主要內房2月份合約銷售跌43%，較該行預期好，部分是受益於過去數月的認購轉化。該行提到，除了恒大推出全國推廣，帶動2月合約銷售按年升118%外，其餘多數內房錄得50至70%按年跌幅，而中海外（0688）、潤地（1109）、龍湖（0960）、保利地產（滬：600048） 、世茂（0813）、融創中國（1918）、萬科（2202）只錄得30至40%的跌幅。

大摩又相信，部分售樓中心於1月底關閉後，並自2月15日分批重開，相信在2月底已有4成中心重開。而自2月多個地方政府已鬆綁政策，銀根亦有鬆動。

相關字詞﹕中國恒大 世茂 合景泰富 融創 潤地 中海外 大摩 瑞銀 武漢肺炎 內房

上 / 下一篇新聞

港1月零售挫兩成 業界冀減租半年 政府：2月旅業停頓情况更嚴峻
港1月零售挫兩成 業界冀減租半年 政府：2月旅業停頓情况更嚴峻
超市成逆市奇葩 1月銷售大升10%
超市成逆市奇葩 1月銷售大升10%
內地省市基建傳提速 水泥基建股飈
內地省市基建傳提速 水泥基建股飈
財新PMI跌至40.3 有紀錄最低
財新PMI跌至40.3 有紀錄最低
中銀按揭「還息不還本」接逾千申請 業界：業主「供得起」仍觀望
中銀按揭「還息不還本」接逾千申請 業界：業主「供得起」仍觀望
金管局提醒建期付款留意上會風險
金管局提醒建期付款留意上會風險
匯豐：逾半客申延貿易貸款還款期
匯豐：逾半客申延貿易貸款還款期
會德豐復牌即被沽 新地旗下套百萬
會德豐復牌即被沽 新地旗下套百萬
賭收數據弱 濠賭股逆市跌
賭收數據弱 濠賭股逆市跌
中港麥當勞22%股權 中信股份售中信資本
中港麥當勞22%股權 中信股份售中信資本
港交所：逾七成上市公司 可如期提交業績
港交所：逾七成上市公司 可如期提交業績
黑石再減持泰昇 套現8419萬
黑石再減持泰昇 套現8419萬
美10年債息歷史新低 亞洲時段資金避險 美股早段升逾600點
美10年債息歷史新低 亞洲時段資金避險 美股早段升逾600點
通用電氣前主席Jack Welch逝世
通用電氣前主席Jack Welch逝世
G7擬開電話會議 應對疫情衝擊
G7擬開電話會議 應對疫情衝擊
央行倡361億入市買債 日股日圓揚升
央行倡361億入市買債 日股日圓揚升
張兆聰：破壞事件告段落 微盟重拾動力
張兆聰：破壞事件告段落 微盟重拾動力
李浩德：疫情蔓延拖累美股 教育機構轉危為機
李浩德：疫情蔓延拖累美股 教育機構轉危為機
金曹：高引伸波幅下兩期權策略
金曹：高引伸波幅下兩期權策略
薛偉傑：無人機參與抗疫 挖掘應用潛力
薛偉傑：無人機參與抗疫 挖掘應用潛力
技術取勝：華電福新需守住1.38元
技術取勝：華電福新需守住1.38元
劉思明：基建升勢堅挺 回調可吸
劉思明：基建升勢堅挺 回調可吸
周顯：港府要救市 交易所繼續無情DQ
周顯：港府要救市 交易所繼續無情DQ
湯文亮：局部復工是火力探索
湯文亮：局部復工是火力探索
河畔花園上車盤實呎重返2萬 青衣邨164呎蚊型戶 實呎逼1.6萬破頂
河畔花園上車盤實呎重返2萬 青衣邨164呎蚊型戶 實呎逼1.6萬破頂
將軍澳3月兩天21宗 急升9倍
將軍澳3月兩天21宗 急升9倍
柯士甸山道豪宅1.3億沽 疫症爆發後最大宗
柯士甸山道豪宅1.3億沽 疫症爆發後最大宗
琨崙特色戶1個月兩撻訂
琨崙特色戶1個月兩撻訂
地產代理分行4個月減134間 20月新低
地產代理分行4個月減134間 20月新低
力寶中心減租兩成 每呎叫租低見46元
力寶中心減租兩成 每呎叫租低見46元