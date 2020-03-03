內地省市基建傳提速 水泥基建股飈

《第一財經》報道，武漢肺炎疫情衝擊經濟下，內地多個省市紛紛表態，推出龐大的基建等項目投資計劃，僅雲南、福建、四川、重慶等7個省市所公布的重點項目投資計劃來看，總投資額已高達25萬億元人民幣，其中今年計劃完成的投資額亦直逼3.5萬億元人民幣。

受地方谷基建撐經濟提振，昨日水泥及基建股表現突出，超過10隻建材行業的A股升停板，港股方面，相關板塊亦炒上，中國建材（3323）升10%，收報9.93元；中交建（1800）收報6.23元，升幅逾7%；水泥股亦普遍有4%以上升幅，其中天瑞水泥（1252）升逾7%，收報7.35元（見表）。

美聯儲減息預期升溫 中港股市上揚

憧憬中央加大投資穩經濟，加上對美聯儲減息預期升溫，中港股市亦上揚。A股三大指數高收，滬指重上2900點，收報2970點，與深成指及創業板均升逾3%；滬深股通錄得淨流入41.52億元人民幣，結束之前6連跌。港股方面，恒指低開52點已是全日低位，曾反彈最多245點，全日收市升161點，報26,291點，成交金額1254億元，雖較上周五（2月28日）減少25.42%，但連續第8個交易日成交超過1000億元；國指升182點，報10,485點。港股通亦錄得淨流入38.06億元。

個股方面，全日逆市下跌藍籌只有19隻，港鐵（0066）跌1.82%，收報43.05元，是跌幅最大藍籌；申洲國際（2313）升5.59%，收報101.1元，則是升幅最大藍籌，建行（0939）升2.22%，收報6.44元，貢獻恒指升45點。

港股連續8交易日成交逾千億

雖然市場對內地加大基建投資有憧憬，但野村證券中國首席經濟學家陸挺提醒，要警惕借疫情推動新一輪大規模刺激基建、地產和汽車消費措施，避免通過大水漫灌全方位刺激的方式，去過度拉高疫情之後幾個季度的GDP增速，應該要從長計議，更加注重投資效率，防範風險，追求可持續的高質量經濟成長。