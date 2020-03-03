超市成逆市奇葩 1月銷售大升10%

搶購減 超市生意料復穩定

過去1年的超級市場貨品的銷貨價值，當中有4個月錄得跌幅，其餘月份僅錄得單位數升幅，但都較整體零售業表現佳（見圖）。若按主要貨品種類劃分，1月超市貨品52.8億元銷貨價值中，以米、粉麵及蛋類的食品類別佔最多，約46%；其次則為新鮮、冷藏肉類及雪藏食品，佔約21%。反而個人護理用品、家庭用品等，僅錄得8.74億元，佔約17%。不過，如果以銷貨數量指數計，超市類別的升幅其實只是錄得3.5%，意味銷貨價值上升或是基於售價上升所致。

指政府派錢 非幫助零售業

此外，對於財政預算案建議向每名18歲以上人士派發1萬元現金，謝邱安儀認為，難以掌握相關措施會否為零售業帶來提振作用。她續指出，據其了解，該筆款項最快要等到暑假才能到達市民的手中，同時由於派發的是現金，而非消費券，因此對零售業並未帶來幫助。

她亦提到，雖然自上周起各行業陸續復工，市面上的人流有增加，但大部分人僅作日常消費，一些非日用品的門店依然冷清。