港1月零售挫兩成 業界冀減租半年 政府：2月旅業停頓情况更嚴峻

珠寶首飾成重災區 1月大挫41.6%

按零售類別分類計，1月份珠寶首飾、鐘表、藥物及化妝品的類別成為重災區，按年分別大跌41.6%及32.3%；不過，超級市場類別繼續成為逆市奇葩，1月超市銷貨價值錄得按年10.2%增長，並創近8年新高（見另文）。

政府發言人稱，新型冠狀病毒的威脅，令2月份訪港旅遊業近乎停頓，並對與消費相關的活動造成嚴重干擾，零售業的業務環境最近已變得更為嚴峻，因此政府會密切留意情况，以及其對整體經濟及就業市場的影響。

謝邱安儀：減租兩月幫助不大

謝邱安儀昨日在電話會議上估計，今年上半年整體零售額跌幅將在三至五成左右，倘若成真，是有零售數據公布以來最大的半年跌幅，反映零售業目前情况相當嚴峻。她表示，去年下半年的社運已經對零售商的生意影響很大，業界原以為1月份會有改善空間，但疫情在1月最後一周爆發，「由一個深淵掉落另一個深淵」。

協會在上月初曾組織會員呼籲業主減租，謝邱安儀指出，不少地產商如九倉置業（1997）、新鴻基地產（0016）等均有表態支持減租並採取實際行動，不過她希望地產商明白這只是第一步，更直指「減少於一半，或者只是減一兩個月」都未能幫到業界渡過難關。

零售業調查：45% 3月裁員

她表示，今次疫情影響深遠，坦言就算現在宣告疫情結束，短期仍難望旅客消費恢復舊觀，只靠香港人本身消費，難以養活整個零售業，因此減租一、兩個月亦幫助不大。

零售業前景未明，謝邱安儀表示，不少同業已採取應變措施，包括放無薪假、裁員等。她引用協會之前所做的統計調查指出，大約有56%受訪會員指將在3月放無薪假 ，而有約45%受訪會員稱會在3月裁員，其中六成稱會裁員的公司，裁員比例為最多5%，其餘公司則指裁員比例將在10至30%之間。

她同時指出，業界對於疫情後出現V形反彈並沒有太大期望，因為單靠本地客消費，沒有訪港客的支持，仍不足以令本地零售業出現V形反彈。她認為，業界目前正值調整期，不少同業正縮減營運規模，預計縮減幅度約在10%至20%。

明報記者 葉子晴