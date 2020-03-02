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疫情持續 更須加強醫療保障

【明報專訊】新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍然未受控，年老體弱的人士更首當其衝。保險公司因應現時情况推出疫情保障方案，如果已投保指定保障，多間保險公司也會臨時贈送相關附加保障，同時新投保人也可以享有。現時快速測試未夠準確之下，有醫生建議病人可以透過肺/胸腔電腦掃描（CT）以幫助判斷是否新冠狀病毒患者。長者在流感高峰期除要打流感針外，在非常時期增加保障也是好事。有個別保險公司推出指定保障計劃，長者要留意是否適用。

明報記者 龍彩霞

富通保險由2020年1月23日至6月30日為所有個人及團體人壽保險的現有及全新客戶提供指定保障，若受保客戶於保障期內確診感染「新型冠狀病毒」，將獲一筆過2萬元的診斷保障。若指定保單客戶於保障期內確診感染「新型冠狀病毒」而需住院治療，公司將提供每周4000元的住院現金保障（最多長達8周），住院不足一周者亦以一周計算。

針對新冠病毒 增設住院現金保障

提供住院現金保障優惠還有信諾保險，受保客戶因感染須呈報的傳染病而須被強制隔離，該保險公司額外提供全城首創的每日2000元強制隔離現金保障。而中銀人壽亦推出相關保障；若受保人在指定保障期內被註冊醫生確診感染新冠病，將獲得一筆過1萬元之賠償金額，並因上述疾病而入住醫院的深切治療部，該公司將支付適用計劃之10%投保時之投保額作深切治療部住院賠償，上限為5萬元；保障適合已投保「守護十年網上保險計劃」、「非凡守護危疾保障計劃」或「摯守護危疾保障計劃」的投保人。

部分提供強制隔離賠償

中銀人壽在受保人於保障期內被註冊醫生確診，並因上述疾病而身故，該公司將額外支付適用計劃之50%投保時之投保額作為身故賠償，以25萬元為上限。信諾亦推出特別保障期內因確診或懷疑感染「新冠肺炎」而須強制隔離的情况一次性額外享有2000元的特別強制隔離現金。友邦推出保障會因新舊客戶有所不同，新舊客戶不幸染上新型冠狀病毒而須進行隔離，友邦將提供一筆過「診斷賠償」1.5萬澳門元。英國保誠推出免費額外住院現金保障，每日600元、支付期上限為45日，毋須等候期。

年長人士在檢查較不明朗，有醫生建議照CT較為安全，但現時照CT動輒要幾千元，年長人士可以如投保指定保險計劃，Bowtie在1月31日推出「武漢肺炎」額外保障，即日至4月30日，若因任何呼吸系統問題而獲註冊西醫轉介的肺部X光檢測，或肺/胸腔電腦掃描（CT），Bowtie會全數賠償該費用；每位受保人於生效期內可使用一次。若受保人因感染因新型冠狀病毒引起的肺炎需要住院或屬懷疑個案需要入住隔離宿舍，每人每日獲600元的津貼，上限為30日。

對於武漢肺炎相關檢測，Bowtie首席醫療總監廖永熙指出：「在一般情况下，如醫生懷疑求診者感染肺炎，會為求診者安排肺X光掃描，查看有否肺質變及肺積水。肺X光掃描亦可幫助判斷症狀是否與肺炎以外的呼吸道疾病有關。另外，肺/胸腔電腦掃描亦對醫生判斷病情進展及制定最佳治療辦法十分有效，檢測方法由主診醫生決定。」

信諾推視像診療服務

信諾較其他保險公司特別的其中一項是因確診或懷疑感染「新冠肺炎」需加強措施以防病毒擴散，包括入住單獨病房。於特別保障期內，並取消因確診或懷疑感染「新冠肺炎」而入住比保單指定的醫院病房級別為高的賠付調整（例如保單指定的級別為半私家房，因治療「新冠肺炎」需單獨住房而升級至標準私家房的情况）。信諾之保單持有人（包括自願醫保）可透過信諾視像診療醫療服務。信諾視像診療是一種遠程醫療服務，受保人士可使用「DoctorNow」應用程式預約醫生，以視頻形式進行諮詢，獲得全城藥物送遞及專業服務轉介。

友邦亦為吸客，新保單持有人更可獲發每日700澳門元的「隔離賠償」，最長可達30日，以及若不幸因染上新型冠狀病毒離世，並會發放15萬澳門元的「身故賠償」。與此同時，所有受保人會放寬賠償支援措施，包括豁免保單等候期、放寬住院限制、放寬指定中國內地醫院限制、放寬理賠申請遞交時間限制以及藥物或治療項目保障等。

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相關字詞﹕新冠狀病毒肺炎 中銀人壽 富通保險

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