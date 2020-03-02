名城交投趨穩 均呎守1.6萬

明報記者 歐陽慧恩

中原區域營業董事黎宗文表示，部分大圍業主憧憬區內港鐵站上蓋商場日後落成，加上有關項目住宅正部署推售，預期帶動區內樓價，因此叫價強硬，名城上月至26日暫錄5宗成交，其中3期盛世2座中層北翼C室，以1600萬元易手，實用面積958方呎，3房間隔，實呎16701元。原業主2012年1141萬元一手買入，帳面升約四成。

黎又指，雖然業主放售叫價強硬，惟受去年社會運動影響，大學提早結束學期，導致屋苑出現大學生退租潮，加上部分業主以租代售，造成租盤增加，租金受壓，屋苑呎租由高峰期約40元，明顯回落約兩成，其中，3期盛世2座高層SD室，面積757方呎，屬3房間隔，近日僅以2.5萬元租出，較高峰期做價約3萬元明顯回落。

滿名山業主3年半實蝕78萬

上月下半月雖然整體二手交投回勇，但成交價卻見回調，市場錄得不少蝕讓個案。土地註冊處資料顯示，屯門滿名山滿庭12座低層C室，實用面積624方呎，2房間隔，以680萬元售出，呎價10897元。原業主2016年以698.9萬元入市，帳面蝕約18.9萬元，連同使費料蝕78萬元或逾一成。

譽都柏匯連錄蝕讓

土地註冊處顯示，筲箕灣譽都高層A室，近日以813萬元沽出，面積446方呎，2房間隔，呎價1.82萬元，據資料顯示，原業主2013年以約840萬元入市，帳面損失27萬元，連同釐印佣金等使費，料蝕逾66萬元或8%。

同屬港島東區的西灣河柏匯一個高層A室，市傳亦以660萬元易手，單位實用328方呎，原業主2017年3月以750萬元入市，除帳面蝕約90萬元外，亦因持貨未滿3年而須付樓價一成、即66萬元SSD額印稅，若連同其他使費，估計實蝕近184萬元或約25%。

深水埗南昌一號更錄首宗二手蝕讓，市場消息指，位於中層A單位，實用面積595方呎，4房間隔，以868萬元售出，實呎14588元。原業主2016年10月以約879萬元購入，帳面蝕約11萬元，連同使費料實蝕約52萬元或近6%。

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