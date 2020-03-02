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大學閣飽覽維港海景

【明報專訊】華懋旗下港島西半山的重建項目大學閣已屆現樓，大部分單位均享維港海景，近期開始以招租形式首推14伙，全屬實用面積1600方呎，採3房2套或4房2套間隔，意向月租介乎8.8萬至9.6萬元，實用呎租55元起，租期為2年；頂層特色戶意向呎租達100元。

明報記者 周綺琪

攝影 劉焌陶

大學閣位於西半山旭龢道42號，原為4座住宅大廈，發展商於2016年重建成3座住宅大廈，並提供75個單位，當中有72伙為分層標準戶，實用面積介乎1530至1600方呎，間隔由3房2套連多用途房，至4房2套連多用途房間隔；另有3伙為頂層連天台特色戶，實用面積為3200方呎，3伙均附有私人泳池。此外，每戶設有私人升降機大堂。

位處旭龢道傳統豪宅區

發展商早前開放兩個現樓示範單位予傳媒參觀，其中一個連家俬示範單位為1座9樓A室，實用面積1600方呎，採用4房雙套間隔，單位主要採落地玻璃設計，可飽覽香港大學校園、維多利亞港等景觀。客飯廳屬長形開則，間隔四正實用；其中客廳可放置長形梳化、茶几、電視櫃等家具，空間仍見闊落，而飯廳則可擺放六人長形餐桌，另外連流線形露台。

廚房屬於梗廚設計，當中德國家電品牌Miele煮食爐、焗爐、雪櫃等設備一應俱全；廚房內有儲物室連獨立洗手間，可用作工人房。

睡房方面，主人套房擺放雙人牀後仍可三邊上落牀，房內亦設有衣帽間；主人套廁主要以深色雲石鋪砌，並備有淋浴間和浴缸。

另外兩間睡房開則實用，容易擺放家俬；設計師把其中一間睡房改作書房，空間足夠放置書枱、書櫃，以及一人梳化。屋內另一套房可擺放雙人牀，惟套廁沒通風窗。值得留意的是，單位加入不少智能家居元素，其中客廳和套房則採用電動窗簾，住戶只需按掣便可調校窗簾。

融入智能家居元素 設電動窗簾

發展商同時開放位於1座16樓的頂層連天台特色戶，實用面積3200方呎，屬4房3套間隔。單位居高臨下，除了可外望無遮擋的開揚海景之外，亦享有屋苑背靠的龍虎山翠綠山景。屋內開則大致與9樓A室相同，發展商於客飯廳一旁設置工作枱，戶主日後可用作吧枱招呼親友。此外，主人套房空間寬敞，並附有兩組嵌入式大衣櫃，套廁則設有雙臉盆，另天台面積約2680方呎，設有私人泳池、BBQ等設施配套，住戶可一邊欣賞景色，一邊享受私人玩樂時光。

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