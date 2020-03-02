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預算案後首周末 十大屋苑22成交續旺

【明報專訊】上周三財政預算案公布後首個周末，十大屋苑交投持續暢旺。中原及美聯統計顯示，十大屋苑剛過去周末分別錄22宗及23宗成交，雖較上周末同樣減少1宗，但仍連續兩個周末錄逾20宗水平。翻查資料，對上一次連續兩個周末逾20宗成交，要數到去年10月中，政府放寬按保計劃後的兩個周末，當時周末一度錄得高達26宗成交。

連續兩周末逾20宗 近5個月首現

剛過去周末最多成交為天水圍嘉湖山莊，共7宗；沙田第一城則錄次多成交，共5宗。至於鰂魚涌太古城周末則錄2宗成交，其中1宗為本月屋苑首宗買賣。美聯分行區域經理范浩銘表示，太古城金星閣中層E室，實用面積582方呎（建築面積675方呎）， 屬2房則王間隔，原業主叫價約1230萬元，議價後以1,188萬元易手，實呎20,412元（建呎17,600元），成屋苑本月首宗成交。原業主2014年8月838萬元購入，帳面獲利350萬元或42%。

至於周末交投最旺的嘉湖山莊，仍以低市價成交為主。祥益高級區域經理黃肇雯表示 ，嘉湖山莊1期10座高層F室，實用面積449方呎，屬2房間隔，原業主於2月以538萬元放售，經議價後，減價20萬元或4%，新近以518萬元成交，實呎11,537元。不過，資料顯示，同類單位去年5月曾以556萬元易手，即是次成交較去年高位做價回落約6.8%。原業主於2002年以90萬元買入單位，持貨18年，帳面獲利428萬元，物業期內升值4.8倍。

第一城2房485萬沽 1年新低

沙田第一城剛錄2房戶以一年新低價成交。美聯營業經理陳竣言表示，沙田第一城46座低層A室，實用面積284方呎，屬2房間隔，最新以485萬元成交，實呎17,077元，為同類單位近一年新低。原業主2012年以240萬元購入，帳面賺245萬元或逾1倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨着業主願意減價，近期二手成交有加快趨勢，復蘇亦較全面，周末十大屋苑均有成交，相信只要疫情未有惡化，置業氣氛可持續改善。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，受疫情影響，加上本港經濟前景存不明朗因素，部分業主接受現實減價吸客，睇樓活動亦轉趨活躍，不少有置業需求的用家把握時機尋寶，利好二手交投，預料減價成交續現。

相關字詞﹕嘉湖山莊 太古城 預算案後首周末 十大屋苑

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