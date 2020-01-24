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「白居二」客289萬購山景邨3房破頂

【明報專訊】資助房屋方面，有「白居二」中籤者無懼疫情入市，推高個別公屋做價。屯門公屋山景邨新近錄得有3房單位於未補價市場以高價易手；至於整體二手市場氣氛好轉下，馬鞍山區交投步伐亦明顯加快，過去周末錄得約17宗成交，按周升逾五成。

祥益區域董事林偉光指出，山景邨景安樓中層B7室，實用面積490方呎，屬3房間隔，原業主上月中於未補地價市場開價320萬元放售，新近同時吸引2組準買家接洽，其中一組買家為「白居二」中籤者，雙方經議價後，減價31.2萬元或10%，新近以288.8萬元易手，實呎5894元，成交價為屋苑未補地價市場新高。

馬鞍山周末連錄17宗升五成

各區二手成交量回升，其中馬鞍山區剛過去周末錄得約17宗成交，較上周末約11宗飈升五成。世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，區內屋苑薈朗於剛過去周末錄得4宗成交，其中一宗位於2座中層A02室，實用面積221方呎，屬開放式間隔，最新以市價401.8萬元成交，實呎18,181元。原業主於2016年6月以318萬元購入，持貨近4年，帳面獲利83.8萬元或26%。至於區內屋苑聽濤雅苑亦於周末錄得3宗成交，而嘉華星濤灣及雅濤居則分別各錄得2宗成交。

愉景新城2房吸5組睇樓客 700萬易手

另外，荃灣愉景新城上月共錄得6宗成交，平均實呎13,890元。美聯首席聯席區域經理梁仲維指出，愉景新城5座高層C室，實用面積470方呎，屬2房間隔，原業主於2月中叫價720萬元放盤，業主日前開放單位，即吸引5組準買家先後睇樓，其中一組買家議價後，以市價700萬元成交，實呎14,894元，減幅為20萬元或2.8%。原業主於2012年以326萬買入單位，持貨約8年，帳面獲利374萬元或1.1倍。

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