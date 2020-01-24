上月新盤沽350伙 4年新低 7新盤3358伙有機會本月搶灘

明報記者 張允亭

事實上，受肺炎疫情影響，部分項目的銷售部署亦被打亂。上月僅得信置（0083）旗下西貢對面海豪宅133 PORTOFINO一個全新項目推出，首批僅7伙招標，其餘一手成交均屬新盤餘貨。上月累計只錄約350宗成交，為2016年2月受內地股災影響而僅錄300宗後，近4年來的新低，成交量甚至比去年12月因反修例風波而錄得的500宗低位還要少約三成。

一手成交量按月大跌七成

與此同時，受惠於港鐵（0066）屯馬線第一期在2月中通車，啟德站正式啓用，帶動區內新盤餘貨成交。區內新盤嘉華（0173）旗下嘉峯匯上月累計錄得10宗新成交，而會德豐（0020）OASIS KAI TAK、 內房龍湖（0960）和合景泰富（1813）合作發展的尚‧珒溋，亦分別於上月新增7宗及6宗成交。至於位處屯馬線沿線地區之一的馬鞍山峻源，為中信泰富旗下項目，更於上月沽出16伙，成交價由1778萬至2300萬元，合共套現約3.2億元。

雖然上月欠缺新盤推售，但有7個樓盤有望於本月推出，共涉3358個單位，並集中於將軍日出康城。其中，包括長實（1113）旗下將軍澳日出康城8期項目SEA TO SKY，涉1422伙，規模為7個新盤中最大。另外，同區會德豐（0020）旗下的日出康城9C期亦有503伙。上述兩新盤均已獲批預售，料本月有機會推出。

代理：若疫情緩和本月一手或上千宗

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，2月上半月市場交投淡靜，但下半月整體樓市成交量明顯反彈，相信與社會逐漸習慣疫情帶來的轉變有關，部分發展商則透過更靈活的付款條款吸引買家入市，帶動成交量。廖又稱，展望本月，一手成交量主要視乎發展商會否敢於推售大型新盤，若有大型新盤推出，一手成交可望重返1000宗水平。不過，即使本月仍以銷售餘貨為主，預料成交量亦會較2月份增加約1倍，達600宗至700宗水平。

預算案後首周末一手沽56伙

另外，綜合市場資訊，財政預算案公布後首個周末共錄約56宗一手成交，與上周末約60宗相若。當中，內房恒大（3333）發展的屯門掃管笏恆大．珺瓏灣於周末錄得9宗成交，佔整體成交量近兩成。至於新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧亦沽出5伙，合共套現近3億元。其中B座G2室，實用面積3,174方呎，屬連737方呎花園複式單位，採4套房間隔，設有泳池，以7218.6萬元成交，實呎22,743元。