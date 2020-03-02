李志成：定按降供樓風險 長遠穩市場

民調反映減辣否未礙置業信心

樓價方面，差餉物業估價署數據顯示，1月份私人住宅售價指數報378.2點，按月跌約0.18%，已連跌兩個月，按年仍上升約4.76%。值得注意，有關數字有所滯後，未完全反映新型肺炎疫情下的影響，主要反映12月樓市略靠穩的市况，故樓價跌幅有收窄。

為了解市民於財案後的最新置業意向，香港置業第二年進行「財政預算案後置業意向」調查，結果顯示，逾六成半受訪者認為有受惠於財案相關政策，比例按年顯著增加約25個百分點，反映不少人認為財案向18歲或以上永久居民「派糖」1萬元等措施切合其需要，而對於政府未有為樓市「加辣」或「減辣」，則有近半數人表示沒有影響他們的置業信心，亦有逾六成受訪者認為「定息按揭貸款」會令置業人士受惠。

新按揭措施有助本港發展長遠穩定的按揭市場，為市民提供更多按揭選擇，亦有助穩定供樓人士每月的按揭支出，減低面對利率波動的風險，以免未來加息周期來臨時失預算。置業人士宜留意有關計劃的條款，例如轉按罰息細則、是否有現金回贈等，做個精明業主。

香港置業行政總裁

[李志成]