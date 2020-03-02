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布少明

投資策略

布少明：預算案後樓市 還看土地供應

【明報專訊】政府日前公布最新一份《財政預算案》，獲最多市民談論的話題，自不然是「全民派錢」1萬元，此外亦同步推出一系列穩定經濟發展措施，的確有利民紓困的作用，料有助帶動經濟復蘇。美中不足的是，預算案未在樓市上着墨太多，未免令人失望。

儘管如此，今次預算案亦有亮點值得提及，其中之一是香港按揭證券有限公司推出「定息按揭貸款」試驗計劃。雖然此計劃屬「試驗」性質，總貸款額僅10億元，相信對整體樓價的影響極為有限，但本港樓市剛需熾熱，一個長期定息的按揭計劃，或令業主在供款時更清楚，不會失去預算，並且減低利率波動的風險，亦不失為一個可堪考慮的選擇。

至於往後房屋供應，資料顯示，2020/21年度賣地計劃的潛在土地供應可供興建約1.57萬伙單位，數量與2019/20年的1.55萬伙相若，連續兩年低見1.5萬餘伙水平。若與近9個財政年度平均每年約27850伙相比，2020/21年度大幅減少約44%。

與此同時，發展局日前公布港府下年度將推出15幅住宅地，預計可興建7530伙單位，創恢復賣地10年以來最少。換言之，樓市供應一如預期，並無增加，縱使樓市短期受疫情和經濟衰退影響，出現調整壓力，但基本的供不應求格局不改。總之覓地是刻不容緩的「治本」之道，從速開展推行才可以真正紓緩市民安居重壓。最後，觀乎近期開始有不少買家無懼疫情升溫，在業主肯減價下「偷步」入市，二手成交量有略為回勇的迹象，可見疫情對樓市的影響正逐步被消化，相信在發展商開始恢復推售新盤下，3月份二手樓市或有望回彈。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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