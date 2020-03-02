廖偉強：報復式消費快出現

筆者相信當疫情穩定及受控後，中國必定加大力度刺激經濟，「暴力式救市」必定存在，香港有很多人認為大陸將會自身難保，如何能夠支援香港經濟呢？這個疑問絕對是錯誤的，香港是中國的一部分，中國救市的力度不會忽視香港，第一季之後，暴力式救市必定會出現。

香港地少人多，今次疫情令到大部分香港人留在家中，香港平均居住面積細小，再加上香港人習慣活躍，疫情出現的短短幾個星期，香港人困在家中已經按捺不住，疫情過後香港人報復式的消費必定會出現。

需求抑壓過度 就會釋放

房地產方面，去年中反修例社會運動開始，市場積聚購買力已非常龐大，加上供應不足，息口偏低，政府在今次疫情對樓市的反應亦尚算敏感度足夠，銀行即時出現供息不供本措施，彈性將還款年期延長亦可以，所以，再一次類似1997年後的嚴重負資產是不會出現的，樓價將會在第二季開始出現噴射式上升。

最近，中國某些城市的商場重開，市民瘋狂湧至購物，由此證明，這個疫情使到很多市民困在家中，當有可以舒發悶氣的機會，市民就會釋放，購物的動力就會爆發。

房地產市場都是一樣，相信發展商亦不會錯失良機，估計在短時間內必定推出全新樓盤，到時想入市的買家就會出現報復式的消費，相信只要新盤的定價合理，一定可以銷售滿堂紅。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]