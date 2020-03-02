經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：樓市不減辣無大礙

【明報專訊】財政司長陳茂波發表新年度財政預算案，在樓市方面無提出撤辣，或多或少令市場失望。不過，樓市基礎良好，仍能健康發展，有能力置業者還是採取主動入市為宜。

辣招擠走樓市泡沫

受疫情威脅，預算案沒在樓市方面着墨太多，亦沒有撤辣幫助市民置業，這一點不令人意外。儘管疫情造成投資市場波動，股市及樓市與正常時期相比吹起淡風，但樓市的調節力及抗疫力表現比較強。因為過去十年政府在樓市所實施的辣招及收緊按揭措施，把所有炒家及實力較次的置業人士篩走，反而使到樓市的泡沫全部消除，變成經得起風浪。

假如樓市內充斥炒家及實力較次業主，香港面對政治經濟問題，儘管股市等金融市場風起雲湧，但樓市只會窄幅波動。全因能夠成功置業的人士都經過嚴格考驗，財政實力穩妥，能夠面對樓市的起落。沒有泡沫成分的樓市顯得很健康，業主很少因少許波動而割價求售套現。

目前本港樓市和1997至2003年亞洲金融風暴及SARS時期有很大分別，政府10年來不斷在樓市加辣已令能夠在樓市成功買樓的置業人士成為實力派，抵受得起市場上落。

新財政預算案無對樓市推出任何管理需求措施，一再確認政府不撤辣方向明確，政府態度仍是壓抑需求為主，不希望樓價攀升。辣招令買家置業困難，大多數業主在無必要的情况之下不會隨便賣樓。息口趨勢向下易跌難升，現金更易貶值，又難遇到好投資對象，加上住屋投資自住兩皆宜，大部分業主寧願不變應萬變。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

上 / 下一篇新聞

銀行推抗疫貸款 息率較「財仔」高 利率介乎4.6至5.1厘 最多借3萬
銀行推抗疫貸款 息率較「財仔」高 利率介乎4.6至5.1厘 最多借3萬
WeLend：完全網上運作省成本
WeLend：完全網上運作省成本
Credit Hero：經濟下滑 網貸申請趨升
Credit Hero：經濟下滑 網貸申請趨升
內房3月料更多支持政策出台
內房3月料更多支持政策出台
澳門2月賭收大跌88% 15年新低
澳門2月賭收大跌88% 15年新低
奧園郭梓文：疫情受控中央寬房策 內房銷售料延續增長
奧園郭梓文：疫情受控中央寬房策 內房銷售料延續增長
美股上周急瀉前 巴菲特早作預警
美股上周急瀉前 巴菲特早作預警
疫情提升管理 奧園健康增長可期
疫情提升管理 奧園健康增長可期
瑞聯陳祖傑：看好一二線城市樓市
瑞聯陳祖傑：看好一二線城市樓市
華源再生研培育移植器官 主攻胰腺腎臟 助病人減輕醫療費用
華源再生研培育移植器官 主攻胰腺腎臟 助病人減輕醫療費用
堅拒涉足移植動物器官 「始之於人用之於人」
堅拒涉足移植動物器官 「始之於人用之於人」
網上學習平台Snapask 逆市融資2.73億
網上學習平台Snapask 逆市融資2.73億
內地金融「復工」 上交所恢復審議新股
內地金融「復工」 上交所恢復審議新股
海航子公司：集團無被政府接管
海航子公司：集團無被政府接管
銀保監：不應因疫情下調風險分類
銀保監：不應因疫情下調風險分類
耀才反對重推最低佣金
耀才反對重推最低佣金
外賣中介推保溫櫃 集運模式減配送成本
外賣中介推保溫櫃 集運模式減配送成本
疫情啟發 5日設計出紫外光衣櫃
疫情啟發 5日設計出紫外光衣櫃
張兆聰：美垃圾債充斥 小心違約潮
張兆聰：美垃圾債充斥 小心違約潮
黃惠儀：善用扣稅三寶儲錢
黃惠儀：善用扣稅三寶儲錢
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：疫症礙發展 友邦沽17740
金子：疫症礙發展 友邦沽17740
張兆聰：內房續拿地 內地疫情似見緩和
張兆聰：內房續拿地 內地疫情似見緩和
蔡金強：瘟疫，美股暴跌以後……
蔡金強：瘟疫，美股暴跌以後……
羅家聰：均派無道理 敗港由此起
羅家聰：均派無道理 敗港由此起
潘啓才：王維基批股先舊後新有玄機
潘啓才：王維基批股先舊後新有玄機
謝偉銓：撤辣恐加劇樓巿供求失衡
謝偉銓：撤辣恐加劇樓巿供求失衡
沈永年：恒大劈價賣樓 內有乾坤
沈永年：恒大劈價賣樓 內有乾坤
李聲揚：金源越南便利店增長勁
李聲揚：金源越南便利店增長勁
恐慌情緒高漲 三大指數齊跌 晉裕：帶來更佳入市機會
恐慌情緒高漲 三大指數齊跌 晉裕：帶來更佳入市機會
陸振輝：一場疫情 退休族更應重視養生
陸振輝：一場疫情 退休族更應重視養生
蘇沛豐：濰柴醞釀突破 上望18元
蘇沛豐：濰柴醞釀突破 上望18元
陸振球：趁市場恐慌買VIX逆向ETN
陸振球：趁市場恐慌買VIX逆向ETN
陸振球：巿場動盪金價反跌 或預示通縮
陸振球：巿場動盪金價反跌 或預示通縮
林少陽：港股私有化併購料增
林少陽：港股私有化併購料增
技術取勝：中國奧園處250天線之上
技術取勝：中國奧園處250天線之上
潘迪藍：環球大放水 市場面臨巨變
潘迪藍：環球大放水 市場面臨巨變
李順威：股市波動 把握沽空時機
李順威：股市波動 把握沽空時機
劉思明：港股料跑贏美股 舊經濟抬頭
劉思明：港股料跑贏美股 舊經濟抬頭
何啟聰：待突破橫行區 小米購20731
何啟聰：待突破橫行區 小米購20731
瑞銀亞洲：資金湧入好倉 Call強勢ATM
瑞銀亞洲：資金湧入好倉 Call強勢ATM
摩根大通亞洲：觀望收復50天線 騰訊Call 20108
摩根大通亞洲：觀望收復50天線 騰訊Call 20108
周顯：疫症如股市上落 有「習慣性」
周顯：疫症如股市上落 有「習慣性」
何國良：美股追跌 中國內需有望先見底
何國良：美股追跌 中國內需有望先見底
何濼生：疫情致股巿大跌 或是入巿良機
何濼生：疫情致股巿大跌 或是入巿良機
王弼：地產商也私有化 買樓不如買地產股
王弼：地產商也私有化 買樓不如買地產股
曾淵滄：美股急跌暫仍屬大調整
曾淵滄：美股急跌暫仍屬大調整
湯文亮：什麼原因令美股大跌？
湯文亮：什麼原因令美股大跌？
廖偉強：報復式消費快出現
廖偉強：報復式消費快出現
布少明：預算案後樓市 還看土地供應
布少明：預算案後樓市 還看土地供應
李志成：定按降供樓風險 長遠穩市場
李志成：定按降供樓風險 長遠穩市場
盧楚仁：瑞郎英鎊各走極端
盧楚仁：瑞郎英鎊各走極端
上月新盤沽350伙 4年新低 7新盤3358伙有機會本月搶灘
上月新盤沽350伙 4年新低 7新盤3358伙有機會本月搶灘
「白居二」客289萬購山景邨3房破頂
「白居二」客289萬購山景邨3房破頂
預算案後首周末 十大屋苑22成交續旺
預算案後首周末 十大屋苑22成交續旺
50大甲廈續低迷 上月僅5宗買賣
50大甲廈續低迷 上月僅5宗買賣
一號銀海3房海嘯貨2.9萬租出 回報6厘
一號銀海3房海嘯貨2.9萬租出 回報6厘
大學閣飽覽維港海景
大學閣飽覽維港海景
名城交投趨穩 均呎守1.6萬
名城交投趨穩 均呎守1.6萬
疫情持續 更須加強醫療保障
疫情持續 更須加強醫療保障