陳永傑：樓市不減辣無大礙

辣招擠走樓市泡沫

受疫情威脅，預算案沒在樓市方面着墨太多，亦沒有撤辣幫助市民置業，這一點不令人意外。儘管疫情造成投資市場波動，股市及樓市與正常時期相比吹起淡風，但樓市的調節力及抗疫力表現比較強。因為過去十年政府在樓市所實施的辣招及收緊按揭措施，把所有炒家及實力較次的置業人士篩走，反而使到樓市的泡沫全部消除，變成經得起風浪。

假如樓市內充斥炒家及實力較次業主，香港面對政治經濟問題，儘管股市等金融市場風起雲湧，但樓市只會窄幅波動。全因能夠成功置業的人士都經過嚴格考驗，財政實力穩妥，能夠面對樓市的起落。沒有泡沫成分的樓市顯得很健康，業主很少因少許波動而割價求售套現。

目前本港樓市和1997至2003年亞洲金融風暴及SARS時期有很大分別，政府10年來不斷在樓市加辣已令能夠在樓市成功買樓的置業人士成為實力派，抵受得起市場上落。

新財政預算案無對樓市推出任何管理需求措施，一再確認政府不撤辣方向明確，政府態度仍是壓抑需求為主，不希望樓價攀升。辣招令買家置業困難，大多數業主在無必要的情况之下不會隨便賣樓。息口趨勢向下易跌難升，現金更易貶值，又難遇到好投資對象，加上住屋投資自住兩皆宜，大部分業主寧願不變應萬變。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]