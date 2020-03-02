湯文亮：什麼原因令美股大跌？

至於美股點解會大跌，不少評論員話受新型冠狀病毒肺炎疫情所累，大家一定以為疫情是指中國新冠肺炎截斷世界供應鏈，繼而影響美國經濟，這只是原因之一。美國人擔心如果為美國患流感的人做新冠肺炎病毒測試，發覺有不少歸納為流感的病人原來是新冠肺炎病患者，換句話說，新冠肺炎病毒早已在美國社區大爆發。不過，總統特朗普政府不願面對這個問題，因為這將會直接衝擊美國醫療系統。

特朗普政府不願面對疫症

老實說，美國的醫療系統不但沒有問題，而且是一等一，如果病人是有錢的話，或者有買醫療保險也可以，倘若兩樣都沒有，美國的醫院是很鐵石心腸，就算躺着醫院門口也不被理會。

事實上，很多美國人有買醫療保險，如果新冠肺炎病毒大爆發，美國保險公司將要承受天文數字的巨額賠償，保險公司知道有這個結果，所以急急忙忙出售手上美股，保障日後有足夠資金用作賠償，這是令到美股大跌另外一個原因。至於那些無錢及沒買保險的美國人，我覺得美國政府會任由他們自生自滅，這是很殘酷，但沒有辦法，否則美國醫療將會崩潰。

倘美大爆發 美保險公司難承受

大家可能已經忘記了《香港民主及人權法案》，即使上周有親美的傳媒人被拘捕，美國亦沒有為此譴責香港政府，只是有個別議員表示關注。其實，美國大可以用《人權法》制裁有關香港官員，凍結有關人士在美國的資產；事實上，香港官員擁有美國資產不多，根本唔會擔心，最多唔去美國。不過《人權法》嚇窒了不少其他國家的人，他們擔心在美國資產隨時會被凍結，最徹底解決辦法就是將資產搬離美國，這亦是令到美股上周大跌原因之一。

《人權法》或引發撤資美國

至於今個星期，美股走勢很難預測，如果有醫治新冠肺炎病毒的特效藥出現，以及美國不再提及《人權法》，美股有很大機會作出報復式反彈；至於美股會不會窄幅上落，我認為在今個星期不會出現。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]