曾淵滄：美股急跌暫仍屬大調整

很明顯的，這波的全球跌勢，來自美股的下跌，美股一再創歷史新高，1月20日，習近平開始警告全國要防備武漢疫情惡化，美股也一度下跌，但是很快的又回升，更創下新高，為什麼近日會再度狂跌，與新冠病毒（COVID-19）疫情又有什麼關係？

一種說法是COVID-19疫情已經全球擴散，韓國超過2000宗確診，日本有大量鑽石公主號郵輪上確診的病人在日本留醫，伊朗、意大利也突然在社區大爆發，使到全球開始感到恐慌，美國疾控中心（CDC）也公開警告美國也可能出現社區擴散，總統特朗普全國演說指美國可以控制疫情後，道指一天之內下跌1191點，美國加州出現首宗社區感染的COVID-19確診病例。

不過，我至今依然認為美股大跌的主因是過去升的太多，是時候好好地進行大調整。2018年12月24日道指低位是21792點，2020年2月12日高位是29568點，升幅達7776點，一年多左右的時間內上升36%，而且不斷地創新高，累積了太多的獲利貨，需要一次狠狠的調整趕走這批人，現在離開總統選舉還有大半年，特朗普暫時也不會出手救市，就讓市場自己尋底。

經濟方面，除非美國、歐洲真的出現疫情大爆發，數以萬計的人感染到疫症，否則，這一回美股的下跌，也只是一場大調整，只要美股止跌，港股、內地A股也自然可以回升，當然，低位在哪裏是難以估計的，因此，撈底也得十分小心，步步為營，小注怡情。

冷靜撈避險股 小注怡情

與中美貿易戰時港股走勢相似之處的是，必然有避險股存在。中美貿易戰時，公用股是避險股，現在，公用股應該也可以再次發揮避險作用，同時5G概念股、科網股也可以是避險股，疫情爆發，許多人在家自我隔離，在家工作，上網的時間一定多了，有人上網玩遊戲、有人上網看醫生、有人上網買東西，而且上網成了習慣之後，疫情過後，依然會上網。

因此，現階段最重要的事是不要慌張，冷靜地尋求優質的避險股，或者，膽子大一些的，可以試一試小注怡情地撈底。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]