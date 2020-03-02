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王弼 投資王道

投資策略

王弼：地產商也私有化 買樓不如買地產股

【明報專訊】上周環球股市下挫之急，直逼2008年的金融海嘯，美國道瓊斯指數有幾天以每日約1000點的幅度下挫，幸好周五尾市收市前15分鐘竟然來個絕地反彈，收市埋單「僅跌」357點，整周道指累跌3583點。這樣的跌幅，確實急了一點，不過本欄的長期忠實讀者，應該不會被這個股災嚇壞。

我當然不是說，本欄一早預測到新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，不過我早就以全球地緣政治醞釀二戰以來最大危機，來分析金融市場的變化，再推上一個層次，更重要的是在新時代應如何安身立命，所以股市大調整只是我們需要面對變幻的其中一環，幾千點的跌幅，當然嚇不到擁有相同理念的讀者。

正如我早在2016年，察覺到地緣政治可以威脅香港的樓市，投資者應該慢慢把資產由樓市抽走到比較流動性強的市場，當中有3年時間，有足夠時間轉身。我當然繼續觀察事態發展，2018年打起的中美貿易戰（更正確是中美爭霸），打到現在都未打完，只是突然殺出一個新冠肺炎，暫時擱在一旁罷了，加上早大半年香港爆發激烈的社會運動，以上重大事件都印證了人類進入了新時代所言非虛，只是大家未必能接受時代更替必然經過的震盪（甚至是亂世）罷了，所以大部分人會告訴你「沒事沒事」。處於comfort zone的人，不想改變、不肯改變，完全沒有為新時代來臨作準備，除了鴕鳥政策，還能做甚麼？

「新時代」安身立命更重要

就算是各國政府官員，對於新冠肺炎的爆發，最初不都是說疫情可防可控嗎？因為若要他們認真處理，經濟代價太大了，但基於資訊流通，連總統特朗普也不得不面對現實，迫得要委任彭斯抗疫，因為如果再只懂唱好，繼續駝鳥政策，只會讓他失掉連任機會。現在命副總統彭斯掛帥，侵叔可表示自己高度重視疫情，但若疫情失控，第一個被問責的當然是彭斯，當然；若彭斯抗疫成功，便會成為他2024年競選總統的政治資本。因此，對彭斯而言，抗疫的重任有得有失，不能說他食死貓。無論如何，這安排證明了新冠肺炎已對美國構成重大威脅，上周美股大跌亦顯得合理。

至於中國，剛公布的製造業和非製造業PMI數字只有35.7和29.6，顯示經濟活動大幅萎縮。至於確診數字，官方努力地在全球媒體宣傳，疫情大幅改善。至於各項數字可靠度有多高，我認為中國的官方數字，跟世衛近期的言論，有相同程度的認受性和權威，讀者可根據自己的意願，進行投資決定。

大多數人敢買樓 唔敢大手買股

面對資產價格極端波動，近期多了朋友詢問，現在是否買樓的時機。我告訴他們，我會把投資和居住兩件事情分開。如果你覺得物業的價錢很吸引，為什麼不去買估值更吸引，連大地產商都想私有化的地產股呢？當然，對於大多數人而言，買幾千萬元的物業容易，但買一兩百萬元的股票卻非常困難，也許，我又一次對空氣說話了。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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