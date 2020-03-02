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何濼生 濼觀天下

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何濼生：疫情致股巿大跌 或是入巿良機

【明報專訊】新冠病毒疫情在韓國、日本，和意大利急升，牽動美股一星期內暴瀉了3000多點，令投資者吃驚。然而，香港市場相對「硬淨」，本港股民鬆了一口氣。

香港市場相對「硬淨」，內地市場亦硬淨，原因只有一個：就是國內疫情大致受控幾可肯定。上星期五早上，喜見全國「現有確診」數字在上一天大減3000餘。「現有確診」數字大減，一是因累計確診只增300餘，一是因治癒人數急升至3626。全國多個省份一天內沒有新增個案。廣東全省逾1.1億常住人口僅增一個確診。深圳多日零增加。這都是市場認定國內疫情受控，信心相對穩定的原因。

新冠病毒疫情在韓國、日本和意大利急速蔓延，驚動了歐美股市。但是股民最怕的是什麼呢？

筆者認為韓國和日本的問題不是很大。韓國疫情雖然或已失控，對世界經濟打擊畢竟有限。韓國在全球總產值佔比不過2%，而其出口對全球價值鏈影響甚微。日本的問題也不大，因為我相信日本有能力也有動機控制疫情，東京是2020年奧運所在地，料日本人會團結戰勝疫情。筆者也相信中國會以其經驗和資源協助鄰邦。

GDP佔全球比重高 最大風險在歐美

筆者認為現時最大的風險乃在歐美。歐盟和美國都是龐大的經濟體。兩者都佔全球GDP 15%至16%左右。自從意大利疫情爆發以來，歐盟有沒有能力控制成員國之間的人流是一大疑問。美國目前表面上確診個案不多，但有報道指美國測試新冠病毒能力弱，或有感染病人被當作是流感病人看待。

日本朝日電視台有報道稱，美國自去年冬季至今已有2600萬名流感患者，死亡人數達1.4萬。但針對這些疑似流感患者的體檢結果卻顯示，很多人並非患有流感，懷疑是新冠病毒，惟美國疾控中心否認。但無論如何，美國疾控中心的運作資金被特朗普大減卻是事實。

據Fortune.com報道，2018年美國疾控中心撥款遭削，當年在疾控中心主理疫症爆發管控的Timothy Ziemer突然離職，其管理的全球健康安全組遭解散。Fortune.com又稱，疾控中心宣稱打算對有流感病徵的人測試有沒有感染新冠病毒，但無法認真落實。

目前疾控中心全國100個公共衛生檢測中心，僅得3個可檢測新冠病毒。如果美國疫情失控，全球經濟必受衝擊無疑。然而，基於SARS經驗，新冠病毒疫情在7月前消失的機會很大，說不定現時股市的大調整是入市的良機。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]

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