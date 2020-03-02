何國良：美股追跌 中國內需有望先見底

毋須拘泥上市地 關鍵在業務

其實，筆者認為，投資無疆界，以往在我們學習投資101時，投資常以地域/市場來劃分，不少機構投資者都會以地域來配置他們的資產，例如美國股票、歐洲股票、遠東股票等。因此，久而久之，為他們服務的專業投資經理，亦按照這樣的地域來分工，以至不少從事投資的同業，都會以地域作為他們工作分工的標準。結果，大家亦因而習慣只投資在自己管理區域範圍的股票上。

其實，上市公司在什麼地方上市掛牌並不重要（當然需要當地的證券法規符合國際投資者要求），更關鍵在於你能否有效分析有關公司所經營的業務。隨着全球貿易發展蓬勃，不少跨國企業業務已經擴展到全球。

另一方面，在互聯網普及後，互聯網科技公司就更容易發展到不同的地方。因此，這些公司的股價表現，可以跟它上市地的指數沒有太強的關連。換句話說，在投資路上，我們並不需要太拘泥於上市公司的上市地區，重點是你有沒有優勢去分析它本身的業務。

年初至今全球股市回報相若

今次因疫情事件發展，影響了更多的西方市場，美股更經歷了好久不見的急劇調整。不少朋友都來電，追揸沽爭論不休。以調整速度和幅度來看，習慣了市場屢創新高的投資者，確實有點難受。但如果以年初至今的表現比較，其實全球市場所做出的回報亦只是相若，下跌了7%至8%，其中的差異，就只是在時間順序的分別。例如，港股先在1月份下跌了6%至7%，2月初時反彈，而美股就在2月份才受到「港股1月」的洗禮。

這種差異來自於事件輻射到達不同地區時間的先後，情况就像中學物理課老師講解波浪如何傳遞的過程一樣：你在浪頂時，他方在浪底；當波浪繼續傳遞時，就會出現你在浪底時，遠方就會在浪頂的一刻。因此，如果你用這樣的目光去看待事情的話，剛過一周的西方市場，會否跟1月尾至A股春節後復市的一段雷同呢？

內需為主刺激方案值得憧憬

由事件突發一刻，到媒體重點報道，再到事件逐步由不了解到了解，市場都會來回地獄又折返人間，這些我們都不會不熟悉；因此，我們仍然要承受一段外圍市場波動的時候。與此同時，我們亦可以考慮受疫情事件影響較早的地點，因為如果沒有第二浪，事件影響已經到了浪底。

因此，有策略分析師有建議，在未來一段時間，可以尋找中國內地純內需驅動的投資主題。在政策方面，在外圍因素不明確時，以內需為主的刺激方案是更可期待，同時亦符合當前市民久休復工復學的需求，大家可以注意。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]