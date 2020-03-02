經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：疫症如股市上落 有「習慣性」

【明報專訊】上周五，天時軟件（8028）暴跌了51%，再看看，成交額只有27.7萬元，即是說，廿幾萬已經打死了一隻股票，由此可見得今日股市的脆弱。

現時天時軟件的市值只有1.1億元，其實它很有宣傳價值，因為是第一隻創業板上市的公司。想當年，我初入股市，諗住買它幾萬元玩玩，誰知經紀搞錯，買多了一個零，馬上打靶，已輸了廿幾萬元。那時個倉得兩百幾萬，輸了一成，都咪話唔傷。

不過我一句都無話過個經紀，他心存感激，後來介紹我買了一隻光通信（0603），股價在兩星期升了十倍，這叫做好心有好報。

疫情只要習慣 股市會變得無反應

周五晚上，我搞一些拍片的技術問題，搞了幾個鐘，搞完之後，看看美股，吓，又大跌幾百點，不管別人對美股的信心有多大，肯定有恐慌性拋售。但其實，不過是回到了去年8月的價位啫。不過咁跌法，的確是很令人震驚，難免回想到金融海嘯時。

有人引美國權威期刊定義疫症爆發的4種級別：endemic（地方性）、outbreak（爆發）、epidemic（流行性）、pandemic（全球性），計我周顯大師話，應該還有一種叫「習慣性」，即是與人類共同生存，愛滋病咪係一個例子囉。不管疫情有多嚴重，只要習慣了，股市都會變得無反應。如果人人戴口罩勤洗手，常常消毒，感染率應該可以忍受。

對於中國來說，可能是因禍得福的好事，皆因中國實在太骯髒了，如果可以乘機搞一場全國性的清潔運動，對中國是有益無害！

[周顯 投資二三事]

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