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盧楚仁：瑞郎英鎊各走極端

【明報專訊】上星期國際金融市場風起雲湧，在美股領跌下引發環球股市骨牌式暴跌，因此，金融市場亦預期美國經濟將會受到拖累，令聯儲局有藉口提早減息，令美匯指數跟美股同步大幅回調。然而，美匯指數大幅回調，不等於所有非美貨幣大幅回升。以上周來說，只有歐元、瑞士法郎和日圓兌美元有升幅，英鎊和商品貨幣澳、紐、加元兌美元都下跌，故美元實質是對個別貨幣呈不同發展。

首先，美匯指數因預期聯儲局快將減息托市而持續受壓，當中令到與美匯指數絕對背馳的歐元直接受惠，在歐元匯價全面見底回升之後，繼而帶動同屬歐洲貨幣兼有避險功能的瑞士法郎回升，過去在地緣政治或金融危機行情中，日圓的表現大多數都遠勝瑞士法郎，但估計這一波疫情所衍生的避險行情，瑞士法郎和日圓後市應該不相伯仲。原因是今次日本遭受肺炎所衝擊令日本經濟雪上加霜，加上預期東京奧運有機會取消令日本損失慘重，從而令日本央行有加碼放水的可能，亦令日圓升勢有可能減弱。

日圓失避險功能 瑞郎受惠

若預期環球股市繼續下跌而買入避險貨幣，這一趟瑞士法郎也不失為一個好選擇。美元兌瑞士法郎下方在0.9542有支持，但如失守的話，便有機向下挑戰0.9200大關口。至於美元兌日圓方面，因日本有加碼QE的壓力，故先審慎樂觀地預測下試106.48水平。

不過同屬歐洲貨幣的英鎊則表現不振，主要受上周英國首相約翰遜強硬回應歐盟，不願意接受加拿大式的貿易協議，他表示，若6月仍未能與歐盟達成貿易協議的綱領，英國政府便會全面退出談判並準備硬脫歐。

一直以來，金融市場已經十分擔心雙方在年內不夠時間談判，現在約翰遜突然再度縮短談判期限，令市場更加憂慮無法趕及限期內達成協議，而最終令英國在貿易方面硬脫歐。所以儘管歐元和瑞士法郎表現正面，但英鎊則逆市下跌。英國和歐盟今天在布魯塞爾展開第一回合貿易談判，然後在16日返回倫敦作第二回合談判。談判前雙方均展現強硬姿態，估計在互摸底牌及互不相讓下，金融市場不會期望在第一回合談判中取得進展，故令英鎊持續受壓，更有機會邁向1.2582關口。若此關口再度失守的話，英鎊後市便趨向悲觀。

美超級星期二 民主黨候選人料敲定

除了要關注英國和歐盟的貿易談判之外，明天亦要注意美國民主黨超級星期二的初選，當中包括加州、得州、北卡羅萊納州等15個州份舉行初選。估計今次選舉後，哪位候選人能夠代表民主黨出戰總統選舉應該大局已定，如無判斷錯誤，桑德斯很大機會可以擊敗其他對手成為民主黨總統候選人，這個結果某程度對金融市場是不利和有壓力。

眾所周知，桑德斯是極左派而且主張福利主義的政治人物，往後時間大家需留意美國媒體對總統候選人的民調，若果桑德斯最終代表民主黨競選總統而民望比特朗普高的話，恐怕金融市場的負面情緒會全面惡化。

澳洲將議息 倘減息澳元受壓

另外，星期二還有澳洲央行議息會議，市場估計澳洲儲備銀行有機會減息，因此亦令澳元持續受壓，而星期三要留意加拿大央行議息會議。到星期四和五要留意油組和俄羅斯的會議，看他們有什麼板斧及激進的手段，可以讓油價止跌回升。最後，美加亦會在星期五公布一系列就業數據。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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