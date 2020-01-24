摩根大通亞洲：觀望收復50天線 騰訊Call 20108

阿里巴巴（9988）連日考驗200元心理關口，輪場資金持續流入好倉，截至上周四的5個交易日，阿里好倉淨流入1.8億元。看好可留意阿里購17930，行使價224元，實際槓桿約6.1倍，最後交易日2020年9月17日；看淡可留意阿里沽17888，行使價177.77元，實際槓桿約5.8倍，最後交易日2020年7月28日。

騰訊（0700）好倉上周亦累積過億資金坐貨，而股價跌穿50天線，為去年12月以來首次，宜留意短線能否收復。看好可參考騰訊購20108，行使價453.53元，實際槓桿約9.2倍，最後交易日2020年8月10日；看淡可考慮騰訊沽15498，行使價340.4元，實際槓桿約8.4倍，最後交易日2020年6月15日。

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