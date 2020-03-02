劉思明：港股料跑贏美股 舊經濟抬頭

恒指上周延續跌勢，周五曾跌穿兩萬六，低見25989點，收報26129點，全周跌1178點或4.32%；國指全周跌4.53%；大市日均成交1281億元，高於60天平均三成，成交活躍。

美股跌浪才開始 中途料有整固

美股受壓成為焦點，雖然跌浪可能只是開始，但不會一跌到尾，其間會有過程。去年9月以來，納指持續跑贏標普500，走勢強勢；以強勢的納指來看，再跌至8200點料有承接，倘若可於該水平喘定，短期或可在8200至8800、9000點上落，整固後或進一步試底，中線下試7700點不足為奇。至於標普500，再跌料於2900點有支持，中線有機會下試2600點。

值得留意，2月恒指低位回升以來，開始跑贏標普，近一周多甚至跑贏納指。以中線而言，2018年恒指相對納指反覆下滑，持續跑輸，至今尚未算扭轉趨勢，由於港股跑輸已久，美股的調整剛開始，短線有機會出現2018年第四季情景（見圖），即使以恒指、標普500來看，恒指會逐步跑贏標普，下跌時幅度比標普溫和，甚至可能比標普更快觸底回升，情况可能直到標普見底回升，恒指才跟不上漲勢。

上周五納指曾跌至支持附近，標普500曾失守支持但收市前收復，短線有望反彈喘定，但中線有機會還有一跌浪。港股亦有望回穩，反彈力度未必太強，恒指料於26800、27000點有阻力，而下一跌浪則有機會破底，但預計不會跌穿2018年底的低位約24500點。策略上，短線只是博反彈，中線向下尋底機會高。

玖紙中線向好 可看高一線

此外，據《明報》港股數據庫追蹤的30個行業，上周全線下挫，有近六成的跌幅超半成，跑輸恒指國指。個別強勢股上周亦明顯受壓，創科（0669）、比亞迪股份（1211）、信義光能（0968）、金山軟件（3888）等跌逾6%，失去抗跌力，要提防強勢股如美股跌浪剛剛開始，可以會持續跑輸一段時間。

相反，長期低迷但憧憬受惠救市政策的傳統行業轉強跑贏，或可繼續成短線焦點。內房及物管、基建及建材上周跌小於2%，跑贏大市；部分行業仍處於20天線上呈向好趨勢，基建、建材、內房如中鐵建（1186）、海螺（0914）、潤地（1109）。至於投資5G建設的中鐵塔（0788）、中通服（0552）、中興通訊（0763）或舊經濟股的玖紙（2689）中線向好，可以看高一線。

[劉思明 數據尋寶]