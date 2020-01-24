金子：疫症礙發展 友邦沽17740

國際貨幣基金組織表示，疫情將對全球經濟增長造成影響，或會下調全球增長預測。大市除了整體轉趨波動，過去幾日的日內上落亦相當大，而踏入2月最後一個交易日，恒指走勢跟反映相關波動性的波幅指數出現背馳走勢。

內地新冠病毒新增確診個案逐步減少，市場期待人行將會有更多寬鬆措施支持經濟，惟疫情卻已蔓延至全球超過45個國家，韓國、日本、意大利尤為嚴重。王冠一教授認為，美股已是「高處不勝寒」，而且美國3個月國債孳息率相對10年債息再出現「倒掛」，根據傳統說法，長短債息倒掛意味距離經濟衰退不遠，王冠一相信，外圍經濟或逃不過厄運。

股份方面，友邦（1299）無論在日線圖及周線圖也跌穿主要平均線，短線有機會下試70元心理關口，而且保險行業銷售業務暫時未能全面復工，相信第二季盈利會有壓力。若看淡友邦前景，可以留意其沽證（17740）。

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