潘迪藍：環球大放水 市場面臨巨變

在一周前，標準普爾500指數、日經225指數、Eurostoxx 50指數及很多其他股市指數看來相當不錯，但在上周，每個主要股票市場的跌幅都在6%至12%之間。這是十分不尋常的。

自1945年之後，標準普爾500指數只有4次在一周內下跌10%或以上，分別是：1987年10月的股災（黑色星期一）、2000年4月（科網泡沫爆破）、2001年9月（911恐佈襲擊之後），以及2008年10月（因美國投資銀行雷曼兄弟公司破產而引發金融海嘯）。這些大跌市每一次都有相當嚴重的後果。

近4次股災 3次改變全球股市格局

在這4次大跌市後，有3次美國聯儲局都很快減息。唯一例外的是2000年4月，聯儲局要到該年較後時間才減息。這4次大跌市當中，有3次都引致全球股市領導地位出現重大變化。例如，2000年4月，科網泡沫爆破後，科技、媒體及電訊股的表現大不如前。2001年的911恐襲後，美國股市開始有一段時間跑輸給新興市場股市和商品市場。2008年10月金融海嘯，結束了金融股在全球股市的突出表現。

在這4次大跌市之後，有3次美元都在隨後幾周下跌。2000年4月科網股泡沫爆破是唯一例外，當時美元繼續上升，直至2000年夏天才回落。這些歷史先例指出了投資者現在面臨的重大問題：當前的調整會否只是短期恐慌拋售？若要回答這些問題，和過去的事件比較一下，可能有幫助。

1987年10月19日的黑色星期一股災，是由於德國央行拒絕繼續順從美國揮霍無度的財政政策而引發。因為在1987年10月18日星期日早上，美國財長曾經在美國電視節目中宣稱：「如果聯邦德國（當時的西德）不降低利率，美國將考慮讓美元繼續下跌。」隨着德國央行收緊貨幣政策，投資者意識到，一就是美元下跌，一就是美國聯儲局被迫收緊貨幣政策，後者將會打擊升至高位的美國股市。隨着世界各地的股市大跌，幾乎所有中央銀行都降低了利率，不致令情况惡化。

桑德斯倘獲提名 或增減息機會

至於2000年4月，儘管科網股遭受慘痛洗禮，但美國聯儲局在2000年5月仍然加息。美元持續上升，直至科技開支萎縮、消費者開支受壓，以及美國企業因為匯率承受痛苦，對美國的經濟活動形成阻力。美國聯儲局的反應，是在2001年初減息，這及時助長美國房地產泡沫。

儘管聯儲局一直試圖保持超越黨派的地位，但若果佛蒙特州參議員桑德斯獲得民主黨提名成為美國總統候選人，至少有可能會扭曲聯儲局的想法。桑德斯曾經毫不忌諱地表示，他打算顛覆目前美國經濟體系基礎的意圖。因此，聯儲局看來不會坐視美國出現股災，而承擔桑德斯當選下一任總統的責任。

美國政府這次又準備怎樣做？這比較難看透。首先，美國財政政策已經非常具刺激性，一年的預算赤字已超過1.3萬億美元。其次，華盛頓內部的分歧很大，也許比以往任何時候更大。最後，即使在經濟繁榮時期，若在選舉前9個月大幅增加預算赤字，對於最有成就的技術官僚來說，也是很大的挑戰。而且，總統特朗普的閣員當中有沒有這個級數的技術官僚也有疑問。其他國家的政府又會怎樣做？這看來比美國清晰，它們將會大幅增加開支來刺激經濟，甚至有可能超過它們自身的實力。英國、整個歐元區、日本、中國大陸及香港都將會這樣（但香港確實有足夠的財政儲備這樣做）。因此，與2018年相比，採取財政政策刺激經濟的格局將會倒轉過來。在2018年，美國是唯一一個加強財政政策來刺激經濟的主要經濟體

其他國家地區財策或比美更寬鬆

應該留意到，儘管全球風險資產出現了大規模的風險轉移，但最近幾日，美元未能突破上行空間，反而開始回落。歷史看來是相當一致的。自1945年以來，標準普爾500指數有4次在一周內跌幅達到10%或以上，當中有3次美元都在隨後幾星期內大幅下跌。唯一例外的是2000年4月，因為當時聯儲局繼續加息。

綜合上述所說，從過往歷史來看，當前的拋售潮似乎很可能象徵着投資環境出現重大轉變。這個轉變的主要驅動力，可能是聯儲局大幅放寬貨幣政策、美元轉弱，以及其他國家或地區採取比美國更加寬鬆的財政政策。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]