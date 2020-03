潘迪藍：環球大放水 市場面臨巨變

【明報專訊】美國劇作家亞瑟.米勒(Arthur Miller)在其1953年的作品《The Crucible》中曾寫道:「直至魔鬼降臨之前一小時,上帝仍然認為他在天堂過得很好。」(Until an hour before the Devil fell, God thought him beautiful in heaven.)現在,很多投資者對於他們的投資組合都一定有這樣的想法。