林少陽：港股私有化併購料增

事態的發展，的確不是很樂觀。問題癥結，不在病毒有多厲害，而是群眾有多恐慌。當恐慌情緒過了某個臨界點，群眾的情緒就很難管理。因此，從政者的行動力，一定要夠快，在恐慌情緒未全面擴散之前，將其消滅於萌芽狀態。

縱是熊市 也會技術反彈

未來一個星期很關鍵。上周五晚美股臨收市時段，市場已傳出美國聯儲局，又將再次扮演救火隊長，或將在稍後的議息時間，決定減息。美股這隻老牛，最終能否救得返，就要看未來一個星期，各國的政策反應，是否足以消除市場對經濟陷入衰退的疑慮。

不過，周五美市早段，市場一片兵荒馬亂之際，標普500波幅指數（VIX）一度升至貼近50點。過往多次調整，VIX指數都是在50點附近便掉頭落，即使今次是美股進入熊市的序幕，亦至少經歷幾次急升暴跌，消耗掉最後一批好友的彈藥後，才進入心跳愈來愈微弱的陰乾市。因此，無論美股中長線後向如何，預期短期之內，大市將來一個技術性反彈，之後再決定最終的方向。

過去10年港未有跟隨美股大升

過去一個多星期，道指由月初高位一度急挫近5000點，跌幅12%，但就仍然較2018年底對上一個調整低位，仍然貴了14%。以百分比計，跟2018年2月那場調整很相近。最終，2020年的美股，會否重演2018年的市况：年初先來一個既急且猛的預演式跌市，第四季才來一個更全面的調整？具體劇本怎樣走，觀眾只能拭目以待，有份演出的，大家執生好了。我只知，與溫馴辛勤的牛不同，牛市升得慢坐定定就能獲利，熊生性獨來獨往，情緒多變，跟風者一個不留神，就會被熊爪所傷。

港股過去十年，都沒怎麼跟美股升過。上周港股沒有跟足美股調整，只能說是慘勝。目前市場情緒偏向悲觀，剛巧港股指數又已跌近重要支持位，個人仍然維持上周看法，大市在27000點以下，仍然是傾向逢低收集。

可維持27000點以下逢低收集

上周會德豐（0020）的私有化提案，固然是獨立案例，但亦足以反映，港股過去十年以來，市場生態的畸形發展，亦間接證明，港股整體的估值，已到了慘不忍睹的低水平。未來幾年，只要指數繼續維持在現水平，即使經濟再差，私有化及收購合併的宗數，只會有增無減。

同樣地，如果你此刻好擔心股災的來臨，請你亦不要忘記一點，作為投資者，選擇其實非常有限，持有現金頂多只是權宜之計，能夠為資金增值的，始終是可以同時為股東及消費者創造價值的生意，而明年今日，今次疫情應該不致於令地球人口有所減少，經過一輪掙扎之後，環球需求亦將重返正軌。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]