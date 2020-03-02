蘇沛豐：濰柴醞釀突破 上望18元

重大壞消息觸發的跌市，通常於恐慌中見底，恒指波幅指數（VHSI）可視為港股之恐慌指標，近兩年恒指幾次跌至重要底部時，VHSI升至26至30水平，今次已升至32以上。另外，圖表上，恒指初步於26100形成小雙底，本周可能炒作聯儲局和人民銀行放水，反彈可期。

當然，肺炎疫情於全球擴散仍是一大風險，中線難言美股及港股已見底。從估值看，恒指近年多數於約9.5倍預測市盈率見底，現時2020年預測市盈率約10倍，如跌至9.5倍，恒指相當於24600點左右，何况市場可能再調低盈利預測。

策略上，仍要避開最受疫情打擊的航空、零售、餐飲、旅遊等行業，鑑於海外疫情風險急升，出口、航運及供應外國公司之手機設備股亦暫宜觀望。建議第一批撈底的股份，是受惠內地穩增長政策的行業。

增加基建投資是穩經濟的主要手段之一。近日交通運輸部表示，加快公路水運工程復工開工建設、加大交通投資力度、高速公路在建項目復工率超50%，發改委指示做好招投標工作保障經濟平穩運行。據我們的分析師與機械設備生產商之溝通所知，下游需求自2月初以來一直改善，預期建造機械之需求將於4至5月強勁復蘇，生產復工的進度不俗，主要零件亦沒出現短缺。

濰柴動力（2338）主要生產重型卡車及發動機，在中國重型卡車發動機行業約佔三分之一的市場份額，估計今年市佔率有望再提升。股價營造頭肩底，醞釀突破頸線，若升穿16元，上望18元以上。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]