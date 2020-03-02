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恐慌情緒高漲 三大指數齊跌 晉裕：帶來更佳入市機會

【明報專訊】財政司長上周三公布財政預算案表示，將會向18歲以上的香港永久性居民每人派發一萬元現金以紓解民困。一萬元並非大數目，僅足夠買入一手領展（0823），而無緣買入重磅藍籌股。事實上，近年不少金融機構推出廉價基金，價錢亦不需一萬元。投資者可考慮作長線部署，在眾多基金該如何選擇呢？明報記者 黃清瑤

晉裕集團投資策略師陳俊業（圖）表示，即使新冠肺炎向全球蔓延導致經濟放緩，但他仍對樓價、股市以及金價持有正面看法。他解釋，「由於經濟下行壓力大，以致全球央行態度開放，傾向以放寬政策刺激經濟，未來更勇於『放水』，因而預計更多資產會流入投資市場。」因此現時可說是處於「資產通脹周期」。

近日疫情向全球擴散，無論亞洲的日韓，遠至歐洲的德國、意大利甚至丹麥，就連美國也表示有可能出現社區爆發，種種不利消息引致負面情緒急升，引發市場一輪恐慌拋售。以上周為例，恒指全周跌2.58%，標普500指數跌8.42%，泛歐600指數跌8.79%。

疫情對科企影響較小

但綜觀2019年，中美貿易戰同為環球市場帶來不穩定性，不過港股市場全升幅超過三成，歐洲股市以及債券市場亦有超過一成升幅。可見是次恐慌情緒，未必會造成環球股市一蹶不振的景象。

他建議，如投資者取得政府的1萬元現金，可考慮投資於持有美國科技板塊的基金。原因有三，第一，美國企業盈利能力依然強勁，上周的跌勢僅因恐慌情緒而出現沽壓，與實際盈利能力無關。第二，科技企業如FAANG等，受疫情影響較少，「科技公司普遍都可以在家工作，並透過視像開會，故不影響公司運作」。第三，美元具有避險作用及息率亦高於歐元、澳紐元等貨幣。無論經濟環境好壞，資金流入美元都具穩定作用，「今年初，標普500指數估值處於5年平均正兩個標準差的水平，現時調整亦處於5年平均值稍高位置。因此近日股市有調整，反而帶來更好的入市機會。」

加大美市場佔比 亞洲可考慮零配置

選擇基金時，亦可留意有否分散投資於美元計價的高評級債券，其波動性較股票低、對利率特別敏感，故令整個投資組合具「槓鈴式投資策略」（Barbell Strategy）之作用，即可在風險與報酬間取得平衡，避免過度暴露於單一風險之下。陳又料，美國聯儲局年內仍有機會減息一次，將會利好債價，但宜作中長線投資，作5年或更長的部署。

今年，他看淡亞洲股債券市場、新興市場如是巴西、印度、俄羅斯等，並建議如手上有資金應投資於美國股票市場，可分配小量於新興市場，至於亞洲市場則可考慮零配置。

1萬元以下基金選擇多 要留意認購費

市場上各大銀行都有可供普羅大眾認購的基金，當中不乏入場門檻低於1萬元的選擇。如匯豐環球投資管理於今年一月，推出美國聚焦入息基金，最低投資額為1000美元（約7800港元）。截至一月底，該基金八成投資於美國，其餘分布於歐元區及英國等。股票方面有接近兩成投資在房地產，金融服務、周期性消費、健康護理等佔約一成，債券方面八成投資於企業債券。該基金由成立至今跌4.77%。

另有，美盛西方資產美元核心增值債券基金，首次最低投資額為1000美元，由年初至今，基金回報為2.3%。截止去年底，資產有接近九成投資於美國市場，其餘分佈於俄羅斯、巴西、英國及墨西哥。當中按揭抵押證券佔42.93%，投資級別的公司債券佔近三成等。

其他門檻較低的基金組合分別有東方匯理香港組合-靈活配置平穩基金、施羅德環球基金系列-環球股債收息基金及景順泛歐洲收益策略基金，由於疫情擴散，因此大部分基金於年內回報校遜色，但總觀過去幾年，無論是投資於亞洲、美國，抑或新興市場普遍都錄得正面回報 。投資者亦要留意，基金買賣亦涉及認購費、管理費及轉換費。不同銀行收取之認購費有別，投資者而多加比較。

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