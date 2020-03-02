經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：金源越南便利店增長勁

【明報專訊】小弟上星期往越南出差，先到北方河內，再到南方的胡志明市。越南朋友告知，即使是戰爭結束多年後，北方人和南方人還是有不同的身分認同。不一定是敵意，但總之是不一樣，就連吃湯河（pho）喝咖啡也不一樣。小弟笑說，就像日本關東關西，處理鰻魚、天婦羅也不一樣？朋友說分別遠超於此，總之外國人就不會明白，但越南人也不會要求外國人明白。

來自南方的朋友不忘提醒，越南的新肺炎疫症集中在北方，南方的個案也是北方傳來。河內機場酒店員工當然有戴口罩，但市內則不算太多人戴口罩，去到胡志明市就更少。

香港朋友奇怪小弟仍敢到越南？答案是：明顯地越南比香港安全。暫時16宗確診，全數痊癒，死亡宗數是零。明明越南是貧窮國家之一（人均GDP全球排名130，和安哥拉以及巴布亞新幾內亞相若），為何「痊癒率」如此高？小弟去年的文章有提供答案：越南是相當年輕的國家，而暫時極少年輕人因疫症而死。

眾多「下一個中國」 越南最像樣

去年3月，小弟寫過〈越南正行國運 留意當地股市〉，今次再到越南，感覺更加正面。眾多「下一個中國」，越南最像樣，似有機會跑出。中美交惡令越南左右逢源（雖然特朗普也曾炮轟越南），最近的疫症也當然令企業三思，似乎不應將所有供應鏈放在中國。但說來容易，實行則不是如此簡單。馬來西亞和泰國人工已太高，柬埔寨緬甸人口不足。勞動力夠便宜人口又夠多的，只有越南，菲律賓及印尼、但當中只有越南有強勁的製造業傳統，相信也和國家政策有關。

舊文提過，越南政府看似反華（至少表面上是），但也暗地視中國為學習對象。中國未富先老，增速只會放慢，越南則有人口紅利，年齡中位數才30歲。當地人消費信心極高，在東亞諸國中名列前矛。而當地接近八成消費仍是經傳統渠道——所謂傳統，是指街市小販攤檔一類，商場超市便利店仍是新興事物。公司的年輕同事未到過越南，想像中越南就和緬甸老撾柬埔寨差不多。此推測不算錯，但越南和其他鄰國有一大不同，就是街上甚少見到簡體字。有云是越南人不太喜歡中國人，也有說是政府樂得製造外敵轉移視線，但數據不說謊。去年外國投資越南名列第一的，是韓國，第三是新加坡。第二呢？不是中國，不是美國，也不是日本，是香港。今次小弟是應香港公司金源米業（0677）邀請，參觀公司業務。金源是老牌公司，金象米袋鼠米等等陪着大家成長，不用多說。但小弟並非落田考察，而公司賣點也不止是白米業務。

去年另一文章也提過金源，題為〈憧憬金源越南Circle K轉盈〉，不解自明。問幾個越南朋友（非金源僱員），都不知道越南的Circle K是港資公司。香港不少朋友更是聞所未聞，但只要去過河內或胡志明市，定必會見到Circle K，因為公司市場佔有率近三成，是當地龍頭，店舖數目近400家（主要在兩大城市），是第二名的兩倍多。

舊文提過細節的不再重覆，大家可以重溫，想說的是「越南Circle K轉盈」已實現大半。此話何解？公司最近中期業績（截至去年9月底）提到，越南Circle K業務雖然仍虧損，但已達至EBITDA（除稅、息、折舊及攤銷前盈利）正數。

市值大折讓 倘分拆業務勢重估

此外，小弟舊文提過，「（金源）來自越南的營業額會超過香港」，此預言在最新中期業績已實現。更重要是公司中期報告，主席報告書中先談Circle K帶動業績，然後才是白米「本業」，公司中期報告封面也變了越南地圖（誰說細節不重要？），未來增長點為何？十分明顯了。

最後談沉悶但重要的數字，金源近期股價相當堅挺，市值約是11億，較帳面值13億仍有折讓。在香港澳門營運Circle K的利亞（0831），帳面值是金源的一半，約6.5億，但市值是金源的一倍有多，27億。當然兩者不能直接相比，市場不同，而且利亞差不多是純零售股，但隨着越南Circle K繼續增長，金源的「零售味」只會更重。倘若一天公司分拆業務獨立上市，定必觸發重估。

下行風險又如何？聞說有人認為金源是近期疫症的受惠股，因為人人搶米，但主席林先生只是一笑置之，認為只是提前消費。近期市况波動，香港經濟則很可能陷入衰退，但留意金源坐擁2.6億淨現金，非但沒有資金壓力，甚至有機會壯大業務。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事

http://www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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