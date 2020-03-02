沈永年：恒大劈價賣樓 內有乾坤

以筆者所知，其實恒大每年都有促銷計劃，這是慣常的做法，通常在每年3至4月或9至10月，今年疫情可能令計劃提早推出而已。

先加價再打折 商家慣常策略

據我了解，恒大所謂的折扣優惠有取巧成分，我並不是指他們騙人，他們採取的策略只是先漲價後打折，就像很多商店促銷一樣，先將原價調高了，然後才給予客戶折扣優惠，讓客戶感覺着數了，是屬於市場推廣的一種手法。

若大家心水清，對比疫情前的樓盤售價便可得知價格只是比往常優惠了一點點；而且雖說是全國折扣，也並非涵蓋所有項目，打折的都是恒大大部分的三四線城市項目。

還有的是，全國絕大多數城市對於商品住宅都有嚴格的價格備案制度（不等同於限價政策），政府基本上都規定了住宅實際成交價不得高於或低於備案價10%至15%，以防止期房炒賣；若實際成交價格高於備案價格或下浮幅度超過15%時，商品房網上銷售系統將自動鎖定交易，無法進行網上簽約程序。所以，制度上根本不容許恒大打七五折，雖然先漲價再打折沒有問題，但漲價也需要事先跟房管部門備案。

負債率高 承受不起全國打折

那麼，若政府臨時允許恒大可以貨真價實地打七五折，有這個可能嗎？筆者可以說，恒大沒有這個實力打七五折；準確說是，沒有任何一家發展商有實力在全國範圍內大規模地貨真價實地打七五折。根據2019年中國恒大中期業績所顯示，恒大淨負債率仍達152.1%，雖說其業務利潤率有13.4%，在國內發展商來說是數一數二，但其負債率根本不能容許恒大在全國所有樓盤打七五折，恒大根本承受不起！

大事減價常惹前期業主抗議

再者，對於內地發展商而言，一貫是「加價容易減價難」，過去的經驗亦表明，明目張膽地打折難免會引來前期業主到售樓處「房鬧」。

還記得2008年萬科曾宣布在全國範圍內打了一次折，結果使得很多售樓部被砸。因此，筆者認為，未來大灣區出現大規模劈價售樓的情况機會很微，大家也不用擔心自己買貴了樓，未買樓的也不需心急於這段期間孤注一擲的去買樓，看清楚、做好功課才作決定，這樣投資贏面也會大很多！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]