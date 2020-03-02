謝偉銓：撤辣恐加劇樓巿供求失衡

樓價名跌實升 3年累計仍漲16%

剛發表的新一份《財政預算案》並未觸及撤辣問題，但財政司司長陳茂波表明現時無條件減辣，原因之一是樓價仍屬市民難以負擔水平。參考差估署數字，去年全年本港樓價雖然錄約5%回落，但計及2017、2018年兩年，樓價已累積有逾16%升幅。有國際顧問機構今年初公布，香港連續第九年蟬聯全球樓價最難負擔城市之首，港人須不吃不喝近21年才有足夠資金全付樓價，反映樓價仍遠遠拋離市民的負擔能力。

與此同時，短中期未見有足夠的住宅房屋供應。據發展局上周四（27日）公布的賣地計劃，下一個財政年度推出15幅住宅用地，僅可供興建約7500個單位，按年跌近15%，屬十年來最少（計及鐵路物業、私人發展和重建項目後，全年潛在供應為1.57萬個）。若然現時減辣甚或撤辣，不少人擔心措施或會進一步刺激需求，從而加劇供求失衡。

回看政府當日推出多項辣招，目的是要壓抑短炒投機行為，故對於現在應否撤辣，筆者相信政府最主要的考慮是能否對樓市起穩定作用？有實際自用需要的人又可否受惠、解決住屋問題？

疫情持續 倒閉裁員隨時一觸即發

政府近月一再強調，本港經濟正面臨下行壓力，最新失業率已升至3.4%，為三年來最高，數字大有機會再升，同時，不少企業已開始出現要求員工放無薪假、減薪等舉動，若然疫情持續，倒閉、裁員潮將一觸即發，故政府當務之急應是支援中小企，振興經濟。

政府繼早前推出300億元防疫抗疫基金，新一份《財政預算案》又推出逾1200億元逆周期措施，惟長貧難顧，當短期紓困措施帶來的正面效應散去，又沒有實質復蘇經濟的方案時，社會將進入最嚴峻時期。故此，政府應盡快部署及推展振興經濟方案，多方位提供就業及工作機會，在連年赤字下，支持香港的城市建設及經濟持續長遠發展，方能讓民生質經濟在疫情後得以復元。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]