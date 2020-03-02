潘啓才：王維基批股先舊後新有玄機

已成功完成批股的是香港電視（1137），公司股價從去年12月2號的3.05元，一直炒高至今年1月15號的4元，在此期間，中央結算(CCASS)內參與者數目由12月2號260位，增加至今年1月15號的253位，即是減少了7位，這個價格升了33%而參與者數目減少的合理解釋是，有心人用真金白銀買股票，並把這股票買乾了一點，令股權略為集中了。

先舊後新 利王維基沽貨

在2月7號，報載王維基以20萬美元購入口罩機，最快30日內可開始生產，當天股票收市價為5.45元。此後，在2月11及12號，兩天成交額共近15億元，但股價卻從6.7元下跌至5.2元，超級大成交，相對平時只是一千幾百萬元的成交，股價卻下跌了23%，這明顯地表示了有人成功大量出貨，要支持這個睇法，可以查一下CCASS的情况，在2月13日及14日，參與者數目分別為279及313位，比起1月15號的253位，明顯地表示吸引了王生散戶粉絲的支持，在高位入貨支持有良心的王生。

由於有咁多粉絲支持，而王維基手頭可以賣的貨，可能已經賣得七七八八，所以有理由相信，王生既可集資，又可以補充貨源，所以在2月10號宣布配股集貨，並以先舊後新的方式配股（如果配股目的是純為集資，並不急於因為有貨沽，實在沒有必要以先舊後新方式配股，因為配股還可以以發行新股方式配股，而以這種方式配股，承配人由於要等侍新股的印製出爐，不能趁股價在高位出貨）。

另一隻正在供股的股票，是培力控股(1498)。首先，培力可以搞供股，因為搵到條好橋，食正近期疫症蔓延條水，原來做「農本方」即沖濃縮中藥配方顆粒的培力控股(1498)，除有較為人熟悉的感冒系列成藥之外，更有一隻特效的強身健體抗病毒的天然保健產品，叫「益抗適」。

培力旗下3款藥用治療傷風感冒產品，分別是銀翹散，可迅速紓緩感冒症狀；止嗽散，可紓緩咳嗽及多種咳嗽症狀；以及複方羅漢果止咳沖劑，可紓緩咳嗽、痰多、熱氣及喉嚨乾涸等症狀，對醫治呼吸道不適很有幫助。

據了解，2003年的SARS疫情對本港醫護界打擊嚴重，有些倖存者有肺纖維化、因接受大量激素類藥物而股骨壞死等後遺症，培力遂與香港大學醫學院合作，研發有助成功抵抗冠狀病毒的藥物，目標是給經常接觸病患者或醫護人員，為他們特製保健抗病產品，名叫「益抗適」，其主要成份為雲芝及靈芝。

講番供股條款，公司擬按「2供1」比例供股，增發約1.3163億股新股，認購價每股0.80元，較最後交易日收市價1.28元折讓約37.5%。供股的所得款項總額及所得款項淨額將分別約為1.05億元及9850萬元，公司擬將所得款項淨額用作償還銀行及其他借款以及集團一般營運資金。

培力供股欠誠意 反值得留意

這次供股，除了有橋外，亦是一個小比例小折讓供股，要成功吸引股東供股，在供股最後付款日前的操作非常重要，所以只要睇一睇供股通告，當獲知最後時限為2月21日下午4時正，再查一下此日及之前幾日的股價走勢，都只係在供股價0.8元之上多幾個百分點，好明顯感覺到大股東無乜誠意吸引股東去供股，這其實對股東來說，如果識貨，應該參與供股，甚至在此日之前加注，這也解釋了為何在這日之後，股價升了上去，因為大股東已經毋須再壓價了。

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[潘啓才 通天財技]