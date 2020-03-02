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經濟
2020年3月2日星期一
環球數據前瞻
銀行推抗疫貸款 息率較「財仔」高 利率介乎4.6至5.1厘 最多借3萬
WeLend：完全網上運作省成本
Credit Hero：經濟下滑 網貸申請趨升
內房3月料更多支持政策出台
澳門2月賭收大跌88% 15年新低
奧園郭梓文：疫情受控中央寬房策 內房銷售料延續增長
美股上周急瀉前 巴菲特早作預警
疫情提升管理 奧園健康增長可期
瑞聯陳祖傑：看好一二線城市樓市
華源再生研培育移植器官 主攻胰腺腎臟 助病人減輕醫療費用
堅拒涉足移植動物器官 「始之於人用之於人」
網上學習平台Snapask 逆市融資2.73億
內地金融「復工」 上交所恢復審議新股
海航子公司：集團無被政府接管
銀保監：不應因疫情下調風險分類
耀才反對重推最低佣金
外賣中介推保溫櫃 集運模式減配送成本
疫情啟發 5日設計出紫外光衣櫃
張兆聰：美垃圾債充斥 小心違約潮
黃惠儀：善用扣稅三寶儲錢
環球數據前瞻
金子：疫症礙發展 友邦沽17740
張兆聰：內房續拿地 內地疫情似見緩和
蔡金強：瘟疫，美股暴跌以後……
羅家聰：均派無道理 敗港由此起
潘啓才：王維基批股先舊後新有玄機
謝偉銓：撤辣恐加劇樓巿供求失衡
沈永年：恒大劈價賣樓 內有乾坤
李聲揚：金源越南便利店增長勁
恐慌情緒高漲 三大指數齊跌 晉裕：帶來更佳入市機會
陸振輝：一場疫情 退休族更應重視養生
蘇沛豐：濰柴醞釀突破 上望18元
陸振球：趁市場恐慌買VIX逆向ETN
陸振球：巿場動盪金價反跌 或預示通縮
林少陽：港股私有化併購料增
技術取勝：中國奧園處250天線之上
潘迪藍：環球大放水 市場面臨巨變
李順威：股市波動 把握沽空時機
劉思明：港股料跑贏美股 舊經濟抬頭
何啟聰：待突破橫行區 小米購20731
瑞銀亞洲：資金湧入好倉 Call強勢ATM
摩根大通亞洲：觀望收復50天線 騰訊Call 20108
周顯：疫症如股市上落 有「習慣性」
何國良：美股追跌 中國內需有望先見底
何濼生：疫情致股巿大跌 或是入巿良機
王弼：地產商也私有化 買樓不如買地產股
曾淵滄：美股急跌暫仍屬大調整
湯文亮：什麼原因令美股大跌？
陳永傑：樓市不減辣無大礙
廖偉強：報復式消費快出現
布少明：預算案後樓市 還看土地供應
李志成：定按降供樓風險 長遠穩市場
盧楚仁：瑞郎英鎊各走極端
上月新盤沽350伙 4年新低 7新盤3358伙有機會本月搶灘
「白居二」客289萬購山景邨3房破頂
預算案後首周末 十大屋苑22成交續旺
50大甲廈續低迷 上月僅5宗買賣
一號銀海3房海嘯貨2.9萬租出 回報6厘
大學閣飽覽維港海景
名城交投趨穩 均呎守1.6萬
疫情持續 更須加強醫療保障
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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銀行推抗疫貸款 息率較「財仔」高 利率介乎4.6至5.1厘 最多借3萬
WeLend：完全網上運作省成本
Credit Hero：經濟下滑 網貸申請趨升
內房3月料更多支持政策出台
澳門2月賭收大跌88% 15年新低
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美股上周急瀉前 巴菲特早作預警
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瑞聯陳祖傑：看好一二線城市樓市
華源再生研培育移植器官 主攻胰腺腎臟 助病人減輕醫療費用
堅拒涉足移植動物器官 「始之於人用之於人」
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環球數據前瞻
金子：疫症礙發展 友邦沽17740
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蔡金強：瘟疫，美股暴跌以後……
羅家聰：均派無道理 敗港由此起
潘啓才：王維基批股先舊後新有玄機
謝偉銓：撤辣恐加劇樓巿供求失衡
沈永年：恒大劈價賣樓 內有乾坤
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恐慌情緒高漲 三大指數齊跌 晉裕：帶來更佳入市機會
陸振輝：一場疫情 退休族更應重視養生
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陸振球：巿場動盪金價反跌 或預示通縮
林少陽：港股私有化併購料增
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潘迪藍：環球大放水 市場面臨巨變
李順威：股市波動 把握沽空時機
劉思明：港股料跑贏美股 舊經濟抬頭
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摩根大通亞洲：觀望收復50天線 騰訊Call 20108
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何國良：美股追跌 中國內需有望先見底
何濼生：疫情致股巿大跌 或是入巿良機
王弼：地產商也私有化 買樓不如買地產股
曾淵滄：美股急跌暫仍屬大調整
湯文亮：什麼原因令美股大跌？
陳永傑：樓市不減辣無大礙
廖偉強：報復式消費快出現
布少明：預算案後樓市 還看土地供應
李志成：定按降供樓風險 長遠穩市場
盧楚仁：瑞郎英鎊各走極端
上月新盤沽350伙 4年新低 7新盤3358伙有機會本月搶灘
「白居二」客289萬購山景邨3房破頂
預算案後首周末 十大屋苑22成交續旺
50大甲廈續低迷 上月僅5宗買賣
一號銀海3房海嘯貨2.9萬租出 回報6厘
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